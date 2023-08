Nog tot vrijdagmiddag geen scheepvaartverkeer op plek waar binnenschip is gezonken

De Vlaamse waterweg heeft de stremming van de Schelde, ter hoogte van Dendermonde, verlengd tot vrijdagmiddag. Zowel plezier- als beroepsvaart is niet toegelaten tussen kilometerpunt 41 en 42.1. Daar is maandag een binnenschip gezonken.

Het binnenschip was vijftig meter lang en zes meter breed. Het is gezonken op een plek waar de stroom tot twaalf meter diep is. Dat betekent dat het gevaarte ook bij laag water niet zichtbaar zal zijn en dat dat de werkzaamheden van de hulpdiensten zal bemoeilijken.

Er werd tevergeefs een reddingsactie opgestart om de kapitein, een ervaren schipper uit Charleroi, te vinden. Een duikteam moest een laatste poging maandag in de vooravond staken omwille van de gevaarlijke stroming. De man is nog steeds niet aangetroffen.

Het vaartuig was, geladen met bakstenen, onderweg van Nederland naar West-Vlaanderen. ‘Ik heb geen idee wat er kan gebeurd zijn’, zei eigenaar Peter Joos van rederij Jogo Logistics aan Het Nieuwsblad. ‘Het schip werd vorig jaar nog gekeurd en het was volledig in orde.’

De Vlaamse Waterweg, het agentschap dat rivieren en kanalen beheert, onderzoekt dinsdag of het scheepvaartverkeer op de Schelde hernomen kan worden. Op de vaarroute passeren professionele- en pleziervaartuigen. Wat beroepsvaart betreft passeren op een normale maand ongeveer 450 schepen.

Hoe lang de doorgang onmogelijk is, blijft afwachten. Dinsdagmiddag wordt een peiling uitgevoerd om de situatie in te schatten. ‘Dan kunnen we hopelijk zicht krijgen op de termijn van de berging’, geeft een woordvoerder mee.

Mogelijk kan er later op zekere momenten toch gevaren worden op de bewuste locatie, met boeien die het wrak tot de berging afschermen van het scheepvaartverkeer.