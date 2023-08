Zeven op de tien vluchten luchthaven Deurne zijn binnenlandse vluchten: ‘Ons belastinggeld vliegt letterlijk door de lucht’

Groen vroeg de cijfers over de vluchten op de luchthaven van Deurne op bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Daaruit blijkt dat 72 procent van de vluchtbewegingen die in 2022 vertrokken van of toekwamen op de luchthaven van Deurne binnenlandse vluchten waren. Bij ongeveer 80 procent was de luchthaven van Deurne zowel het vertrek- als het eindpunt. Daarnaast waren er vluchten van of naar een andere Belgische luchthavens, zoals Charleroi, Malle, Kortrijk-Wevelgem en Namen-Suarlée.

Volgens minister Peeters is het doel van de niet-lijnvluchten zeer divers. Het gaat onder meer om trainingsvluchten voor de opleiding tot piloot, zaken-, cargo- en recreatieve vluchten.

‘In 2022 waren er meer dan dertigduizend binnenlandse vluchten die vertrokken van of toekwamen in de luchthaven van Deurne’, zegt Antwerps Groen-voorzitter Bogdan Vanden Berghe. ‘Dit voor afstanden die perfect met de trein kunnen worden afgelegd. Het is waanzinnig dat je met een vliegtuig van Antwerpen naar Brussel, Charleroi of Oostende zou vliegen of gewoon voor je plezier een rondje boven Antwerpen vliegt.’

Covoorzitster Nadia Naji dringt aan op een subsidiestop voor de Antwerpse luchthaven. Om de CO₂-uitstoot terug te dringen, steunt Naji federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) in een verbod op binnenlandse vluchten.

‘De Vlaamse regering laat ons belastinggeld door de lucht vliegen. Letterlijk. De subsidiekraan moet dicht. De luchthaven in Deurne is niet alleen verlieslatend, zonder overheidssteun was ze al lang failliet, maar is bovendien ook een draaischijf voor voornamelijk binnenlandse vluchten en niet voor transportvluchten zoals vaak wordt gedacht’, zegt Naji.

Volgens Groen tonen de eerste cijfers voor 2023 dezelfde tendens, met tussen januari en mei al 14.699 binnenlandse vluchten op de luchthaven van Deurne.

Maar wat met de opleidingsvluchten voor piloten? Die moeten ergens plaatsvinden. ‘Er zijn veel bijkomstige functies verbonden aan elke luchthaven’, zegt Vanden Berghe. ‘Vraag is vooral of de subsidies te verantwoorden zijn als deze nevenfuncties bovenhand beginnen te nemen. Als het voorzien van opleiding een belangrijke functie zou zijn, zijn er genoeg militaire luchthavens die amper gebruikt worden in ons land en die tot opleidingsluchthaven omgevormd kunnen worden.’

Sluiting

Groen ziet in de cijfers rond de binnenlandse vluchten een extra argument om te pleiten voor de sluiting. ‘Een sluiting van de luchthaven kan tot bijna 40 miljoen euro opleveren’, zegt de Antwerpse Groen-voorzitter. ‘Met dat geld zouden we de luchthaven een nieuwe bestemming kunnen geven, zoals een park, waar alle Antwerpenaren plezier aan zouden beleven in plaats van dat het zoals nu voornamelijk dienst doet als een privévliegveld voor enkelingen.’