Wielrenner Federico Bahamontes op 95-jarige leeftijd overleden

De Spaanse wielrenner Federico Bahamontes is op 95-jarige leeftijd overleden. De Adelaar van Toledo was de oudste nog levende winnaar van de Ronde van Frankrijk en de eerste Spaanse Tourwinnaar, in 1959. Bahamontes won daarnaast zes keer de bolletjestrui in de Tour, twee keer in de Vuelta en één keer in de Giro.

Bahamontes was een van de renners waarvoor het epitheton ‘gevleugeld klimmer’ echt niet overdreven was. Hij beklom de Tourcols alsof het hem niet de minste moeite kostte. Zes keer won hij de bergprijs - de bolletjestrui zou pas veel later worden ingevoerd - en als hij een beetje zijn hoofd had gebruikt, had ‘de Adelaar van Toledo’ dat allicht in alle tien de Tours gedaan waarin hij startte. En Bahamontes was ook altijd bijzonder overtuigd van zijn klimtalent, in die zin dat hij het vorig jaar ronduit belachelijk noemde dat Richard Virenque hoog eindigde in het lijstje van ‘beste Tourklimmers ooit’ en weigerde naar een uitreiking te komen. Ook al stond hij zelf nummer één.

Schoenen

In de Tour van 1959, de enige die hij won, haalde hij het in een klimtijdrit van 13 kilometer lang naar de Puy-de-Dôme met anderhalve minuut voorsprong op die andere superklimmer, Charly Gaul. Jacques Anquetil moest liefst drie minuten prijsgeven. Als begenadigd klimmer was Federico Bahamontes vooral geïnteresseerd in de bergprijs. Tot Fausto Coppi hem begin 1959 op het hart drukte dat hij de Tour echt wel kon winnen. Wat de Adelaar van Toledo dan ook prompt deed dat jaar. Misschien was het hem wel meer dan een keer gelukt, maar Bahamontes was bijzonder eigenzinnig en vaak compleet onberekenbaar.

Zo gaf hij drie keer op in de Tour. In 1957 had hij er in de tweede Alpenrit plots geen zin meer in. Hij stapte van zijn fiets en ging bovenop zijn schoenen zitten. Zijn ploegleider kwam erbij, maar er was geen lievemoederen aan. ‘Doe het voor je moeder’, probeerde Luis Puig. ‘Niet voor mijn moeder, niet voor mijn vrouw en niet voor Franco’, antwoordde Bahamontes en hij stapte in de bezemwagen.

Acht jaar later speelden die schoenen weer een hoofdrol. Toen hij het in de twaalfde rit voor bekeken hield, stopte hij en gooide hij zijn schoenen ostentatief aan de kant van de weg. Omdat hij niet meer zo goed kon klimmen als vroeger, schreven de journalisten. ‘Niks van’, zei Bahamontes later. ‘Het was symbolisch, ik was al maanden niet betaald door onze sponsor. Ik had er geen zin meer in. Sommigen hangen hun fiets aan de haak, ik gooide mijn schoenen in de sloot.’

Bahamontes (rechts) op het Tourpodium in 1964, met Raymond Poulidor als tweede en Jacques Anquetil als winnaar. — © Roger-Viollet