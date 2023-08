Tennisster Iga Swiatek plakt haar mond af tijdens trainingen

Iga Swiatek, nummer één van de wereld in het vrouwentennis, traint met een stuk tape over haar mond. Niet als protestactie of om zichzelf te beschermen tegen gefoeter tegen de umpire, maar om haar ademhaling te trainen.

Iga Swiatek gaat in Montréal op zoek naar haar vijfde toernooizege van het seizoen. De Poolse drie­voudige winnares van Roland Garros oogstte zondag veel bekijks toen ze haar training afwerkte met een plakker over haar lippen. ‘Het is moeilijker om te ademen wanneer je enkel kan ademhalen door je neus. Op die manier gaat mijn hartslag sneller naar boven. Maar ik kan het niet echt goed uitleggen, want ik ben geen ­experte’, bleef Swiatek relatief vaag op de persconferentie.

Het afplakken van de mond op ­training is een ­relatief nieuwe trend in de topsport en deed eerder zijn intrede in het voetbal en het wielrennen. Een ­onderzoek uit 2018 van George ­Dallam, professor bewegingswetenschappen uit Colorado, toonde een verhoogde ademhalingsefficiëntie aan bij lopers die de techniek van neusademhaling lang genoeg inoefenden. Via neusademhaling zou er uiteindelijk meer zuurstof in de actieve spierweefsels terechtkomen. Denk ook aan de neuspleisters die 20 jaar geleden furore maakten. Professor Dallam gelooft dat de ‘epidemie van inspanningsastma bij topsporters’ te maken heeft met het feit dat ze zo vaak door de mond ademen. Nu de beste tennisspeelster ter wereld de techniek ook openlijk op training gebruikt, zal ­allicht een aantal collega’s binnenkort haar voorbeeld volgen.