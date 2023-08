Zand krijgt voorkeur op beton om kust te beschermen - Storm Hans teistert Noord-Europa

1. Zand krijgt voorkeur op beton om kust te beschermen

Om de kust te beschermen tegen een stijgende zee, kijken beleidsmakers steeds meer naar zand en duinen. Een breder en hoger strand dat de zee op afstand houdt, komt aan vele belanghebbenden tegemoet. Al is er ook kritiek. Lees meer

2. Storm Hans teistert Noord-Europa

Storm Hans teistert Scandinavië en de Baltische Staten. Door het slechte weer ontspoorde maandag een trein in het oosten van Zweden. De komende dagen verwachten ze het hevigste noodweer van de laatste vijftig jaar. In verschillende landen is code rood van toepassing door het onweer en in Litouwen viel al één dode. Lees meer