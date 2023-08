Zon, zee en diarree: ook uw darmen krijgen op reis een cultuurshock

Het ziet er zo lekker uit en het is authentiek. De gegrilde vis aan de ­oever van de Bosporus in ­Istanbul, het roomijs van het kraampje vlak bij de ­Piazza San Marco in Venetië, de verse fruitsapjes op de markt van het ­Djemaa el Fna-plein in Marra­kech... Zou u ervoor zwichten, ­zoals al die andere toeristen?

U zou niet de eerste zijn die ­ervoor gaat én die het zich ­beklaagt omdat het rauw of niet goed doorbakken voedsel slecht valt. Er ­bestaat zelfs een mooi woord voor de darmperikelen op reis: ‘turista’. De oorzaak is een infectie. Vaak gaat het om E.coli, een bacterie die voorkomt in de darmen van mensen en dieren. Op reis krijg je de ziektekiemen binnen via besmet streetfood, ­bijvoorbeeld. Of als in drankjes ijsblokjes drijven die gemaakt zijn van verontreinigd water. In tegenstelling tot de lokale bevolking worden toeristen er wél ziek van.

‘De lokale bevolking is minder gevoelig voor voedselinfecties omdat ze vaker met de ziekte­verwekkers in contact komt. De darmen hebben daardoor weerstand opgebouwd’, zegt Jeroen Raes, die als professor aan de Leuvense tak van het Vlaams ­Instituut voor Biotechnologie (VIB) gespecialiseerd is in de menselijke darmflora. ‘Mensen uit landen met hoge hygiënische standaarden, zoals België, ­hebben veel minder verweer ­tegen de ziekteverwekkers in ­besmette voeding, doordat hun immuunsysteem ze niet kent. Wester­lingen die veel naar tropische ­landen reizen, wennen er op den duur wel aan.’

Het omgekeerde, dus het risico dat een toerist van een ander ­continent bij een reis naar West-Europa klassieke reizigersdiarree krijgt, is klein, juist door de ­doorgaans goede voedselhygiëne in onze restaurants, hotels en marktkraampjes. ‘Toch kunnen ook mensen die van ver naar hier komen, last krijgen van hun ­darmen’, zegt Raes. ‘Want de ­samenstelling van de voeding is ineens anders. Het mechanische proces in de darmen verandert als je plots pakweg veel meer pasta en pizza eet dan thuis.’

Andere vezels, andere flora

Waar je darmen ook aan moeten wennen, zeker bij reizen naar verre landen, zijn andere types vezels en koolhydraten. Raes: ‘In onze westerse wereld is de darmflora, dus de bacteriën die helpen bij de spijsvertering, gericht op de ­vertering van tarwevezels. Elders in de wereld worden er andere granen gegeten. Denk aan Zuid- en Midden-Amerika, waar veel maïs wordt bereid, waaronder soorten die we hier niet kennen. De ­darmen reageren met diarree, gasvorming of constipatie.’

De grootste cultuurshock ­maken de darmen mee als mensen uit geïndustrialiseerde landen naar niet-geïndustrialiseerde landen reizen, en vice versa. De voeding én de daaraan aangepaste darmflora verschilt danig. ­Raes: ‘Bewerkt voedsel, zoals wij dat hier kennen, bevat veel korte, snelle suikers en steeds minder complexe vezels. De vezels in ­onze voeding zijn bovendien minder divers dan in niet-geïndustrialiseerde gebieden. Mensen eten er ook minder vlees dan hier.’

De samenstelling van de darmflora weerspiegelt de verschil­lende voedingsgewoonten. De darmflora van mensen die afgelegen en ruraal leven, is anders dan mensen in Europese landen en de VS. Dat blijkt ook uit de eerste ­resultaten van een project in afgelegen gebieden in Peru, Iran en Congo, waar Raes aan meewerkt. ‘In niet-geïndustrialiseerde regio’s komen we bacteriesoorten tegen die gespecialiseerd zijn in de afbraak van complexe vezels en koolhydraten. Dat zijn bacte­riën die we hier nooit zien. De ­samenstelling van de darmflora is totaal anders.’

Kom je na een avontuurlijke reis door afgelegen gebieden dan ook thuis met een andere darmflora? Volgens Raes begint de darmflora zich redelijk snel aan te passen aan nieuwe voedings­gewoonten. ‘Maar na enkele ­weken is de darmflora nog niet volledig veranderd en gestabiliseerd. Enkele weken door afge­legen gebied reizen is dus te kort om je darmflora volledig te laten wennen aan nieuwe voedings­gewoonten.’

Dit artikel verscheen op 2 augustus 2022.