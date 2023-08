Storm Hans teistert Noord-Europa

Storm Hans teistert Scandinavië en de Baltische Staten. Door het slechte weer ontspoorde maandag een trein in het oosten van Zweden. De komende dagen verwachten ze het hevigste noodweer van de laatste vijftig jaar. In verschillende landen is code rood van toepassing door het onweer en in Litouwen viel al één dode.

Op drie lichtgewonden na, komen de honderden reizigers aan boord van de ontspoordde passagierstrein in Zweden er zonder kleerscheuren vanaf, nochtans was een deel van het spoor door de regen weggespoeld. En het ergste moet nog komen, maar niet alleen bij het ongeval in de buurt van Hudiksval, zo’n 300 kilometer ten noorden van Stockholm, laat storm Hans al sporen na. Ook in de rest van Zweden en in Noorwegen heeft Hans al heel wat kelders onder water doen lopen en is het trein-, veerboot- en luchtverkeer zwaar verstoord. In Litouwen overleed een vijftigjarige vrouw nadat ze onder een boom terechtgekomen was.

Zowel in Zweden als in Noorwegen werd code rood afgekondigd. ‘Op veel plaatsen zal het het hevigste weer zijn in de laatste 25 jaar’, zegt het Noorse meteorologisch instituut daar dat Hans zijn naam gaf. Lokaal verwachten ze tot 35 millimeter per uur. ‘Dit is het gevolg van klimaatverandering, met heftig en natter weer in Noorwegen’, zei Jonas Gahr Støre, minister-president van Noorwegen, tegen de publieke omroep NRK.

25.000 blikseminslagen

In Zweden verwachten ze op verschillende dagen deze week in 24 uur even veel als er normaal in een maand valt. Zondag werden in het land al 25.000 blikseminslagen geregistreerd en volgens radiozender SVT was er in de stad Malmö een stroomuitval die meer dan 5.000 gezinnen trof. In beide landen wordt er aan burgers gevraagd om het huis niet te verlaten tenzij het absoluut noodzakelijk is. In Noorwegen is de code rood zeker nog gelding tot dinsdagavond, op Zweden zelfs tot woensdag.

Ook in de andere Noord-Europese landen zijn ze op hun hoede. In Denemarken geldt voorlopig code geel, al verwachten ze daar lokaal ook overstromingen in laaggelegen gebieden en bij rivieren. Finland verwacht de hevige storm later in de week, maar een aantal veerboten tussen de Baltische Staten en Scandinavië varen voorlopig niet uit. Ook in Noord-Duitsland wordt er door de autoriteiten rekening gehouden met de impact die het slechte weer kan hebben voor treinen en weggebruikers.