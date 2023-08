In Hollywood staan veel mannen te kijken van megasucces van ‘Barbie’

Barbie is wereldwijd een fenomeen en dat vertaalt zich in een volkstoeloop naar de bioscopen. Amper negentien dagen na de release bij ons – twee dagen vóór de film in de VS uitkwam – springt Barbie internationaal al over de kaap van 1 miljard dollar.

Vergeleken met zo’n opkomst valt het succes van Oppenheimer plots bleek uit, terwijl Christopher Nolans portret over de vader van de atoombom in evenveel tijd toch ook al 552 miljoen dollar heeft opgehaald. Op eender welk ander moment zou dat een glorieuze tussenstand zijn. Het plaatst de film over de langbenige pop die worstelt met een dip nu in een ander perspectief.

Gemengde duo’s

Regisseur Greta Gerwig heeft dé blockbuster van de zomer gedraaid, dat is wel zeker. Dat ze een record boekt omdat een film van een vrouwelijke maker nog nooit een miljard dollar opleverde, zoals de online berichtgeving gretig kopt, vraagt toch om enkele kanttekeningen. Vier jaar geleden bracht Frozen II finaal 1,4 miljard dollar op en die sequel had met Jennifer Lee ook een vrouw in de regiestoel. Ze deelde die plek wel met Chris Buck, een man. Ook Captain Marvel (goed voor een box office van 1,1 miljard dollar) had met Anna Boden en Ryan Fleck een gemengd duo.

Gerwig regisseerde solo, ze is dus wel de eerste vrouw die haar miljard met niemand hoeft te delen. Daarmee treedt ze in de voetsporen van liefst 28 mannelijke makers, zo becijferde The New York Times. Wat dan weer een onevenwicht is waarvan je spontaan van je stoel tuimelt.

Toch nog even dit: al dat cijfergeweld houdt geen rekening met de inflatie. Het zijn de opbrengsten in absolute cijfers. Ze negeren dat een bioscoopkaartje elk jaar duurder wordt en je er dus steeds minder moet verkopen om een miljard op te halen. Actualiseer je eerdere cijfers, dan wipt Wonder woman van Patty Jenkins uit 2017 met zijn opbrengst van (toen) 822 miljoen dollar vandaag eveneens over die kaap van 1 miljard dollar.

Dat terzijde, want dat een film geregisseerd door een vrouw zo goed scoort, blijft uitzonderlijk. Met (een gebrek aan) talent heeft dat wel zeker niets te maken. Wel met de kansen die Hollywood geeft aan vrouwelijke makers. Dat wereldje blijft een mannenbastion. Gaat met Gerwig het glazen plafond nu eindelijk aan diggelen?

Mindset

Het is naïef te denken dat het plots zo snel zou gaan. De ondervertegenwoordiging van vrouwen in de filmindustrie is al langer gekend. Het Amerikaanse zakenblad Forbes berichtte er nog over begin dit jaar. In 2022 werd slechts 11 procent van de commercieel succesvolste films geregisseerd door een vrouw. Dat onevenwicht is er ook in andere cruciale functies. Zo is het aandeel vrouwelijke scenaristen en uitvoerende producenten even ondermaats. Zeker die tweede groep kan een belangrijke hefboom zijn om kansen te creëren voor vrouwelijke stemmen.

Al hangt het in tijden zoals vandaag, met een scherp bewustzijn rond gelijkheid, toch vooral af van de mindset in de hoofden van de studiobonzen, ongeacht hun geslacht. In Hollywood hebben ze lang gedacht dat er zoiets bestaat als vrouwenfilms – films door vrouwen die gaan over vrouwen en daarom enkel een vrouwelijk publiek zouden lokken. Zelfs Amy Pascal, de producente van Gerwigs tweede film Little women, geloofde niet dat mannen voor die 19de-eeuwse kostuumfilm een kaartje zouden kopen.

Volgens die redenering zou het al helemaal ondenkbaar zijn dat er zelfs maar één man zou opdagen voor Barbie, en kijk.

Als Gerwig iets aan diggelen gooit, dan wel het idee dat je feilloos kunt voorspellen wie er opdaagt voor welke film. Elke box office is samenspel van factoren. De sekse van de regisseur is er daar maar een van, en wel een die de bioscoopbezoeker gestolen kan worden. Dat bewijzen die luttele keren dat een vrouwelijke maker wel de kans kreeg om met een riante bedrag een studiofilm te draaien – denk maar aan Catherine Hardwicke, die in 2008 de lucratieve Twilight-filmreeks op gang trok.

Met een som van 145 miljoen dollar mocht Gerwig aan de slag. Dat ze bij Warner niet dachten dat het zo zou lopen aan de kassa’s, blijkt uit de contracten met de regisseuse en haar twee hoofdacteurs. Zij hoefden niet te beloven dat ze zouden terugkeren voor een sequel. Dat gebrek aan vertrouwen breekt de studio nu zuur op.

En Gerwig? Ze is een van de amper zeven vrouwelijke kanshebbers ooit voor de Oscar voor beste regie en bewijst nu dat het kan: artistiek succesvol zijn n commercieel scoren. Daar staan in Hollywood zeker een paar mannen van te kijken.