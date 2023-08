Brugse dichter Patrica Lasoen overleden op 74-jarige leeftijd

De Vlaamse dichter Patricia Lasoen is zondagnacht overleden aan de gevolgen van dementie. Ze werd 74 jaar. Haar thuisstad Brugge had in het komende cultuurseizoen al een eerbetoon gepland. In de Sint-Jakobsstraat wordt een jaar lang een plein naar haar vernoemd. De inhuldiging staat in september gepland.

Lasoen, een generatiegenoot van Herman de Coninck, wordt vaak gerekend tot de nieuw-realisten, een stroming die in de jaren 70 opgang maakte in Vlaanderen. ‘Nochtans vertoonden haar gedichten ook sterke romantische trekken’, nuanceert poëzierecensent Paul Demets. Voor hem valt vooral de ‘verstilling en weemoed’ uit haar gedichten op, al ging er ook een sociaal geëngageerd bewustzijn van uit. Lasoen was behalve dichter ook lerares Nederlands en Engels en vakbondsafgevaardigde.

Als dichter trok ze in de late jaren 60 de aandacht van schrijver Paul Snoek. Die zou haar dichtbundel Recepten en verhalen in 1972 publiceren bij uitgeverij Manteau, waar hij redacteur was. Haar belangrijkste werk situeert zich in dat decennium. Lasoen laat vier kinderen na, onder wie historicus Jan Dumolyn. (mdm)