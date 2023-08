Trump wil rechter wraken in zaak beïnvloeden verkiezingsuitslag 2020

Donald Trump wil dat er een andere rechter wordt aangesteld in het proces over zijn mogelijke pogingen om de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden. Dat heeft hij zondag aangekondigd op zijn eigen sociaalnetwerksite Truth Social.

‘Ik ga in geen enkel geval een eerlijke proces kunnen krijgen met de rechter die toegewezen is aan deze belachelijke zaak over vrijheid van meningsuiting en eerlijke verkiezingen’, zo staat in de volledig in hoofdletters geschreven mededeling die Trump online heeft gezet.

Er zal volgens Trump een verzoek worden ingediend om de rechter op basis van ‘zeer belangrijk redenen’ te wraken. Over welke belangrijke redenen het gaat vermeldt hij er niet bij. De procedure moet volgens de oud-president ook naar een andere stad dan Washington worden verplaatst.

De geviseerde rechter, de 61-jarige Tanya Chutkan, werd in 2013 benoemd door de toenmalige Democratische president Barack Obama. Haar benoeming werd daarna unaniem bevestigd door de Senaat. Het is in de VS gebruikelijk dat rechters door de president worden benoemd.

Ambitieus

Een advocaat van Trump, John F. Lauro, verscheen zondagochtend (lokale tijd) op maar liefst vijf landelijke televisiezenders om de onschuld van zijn client te bepleiten. In interviews op CNN, ABC, Fox, NBC en CBS weerlegde Lauro dat Trump als president zijn vicepresident Mike Pence onder druk heeft gezet om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden, zoals in de aanklacht staat. ‘Wat president Trump niet heeft gedaan, is vicepresident Pence opdracht geven om iets te doen’, aldus Lauro. ‘Hij vroeg het hem op een ambitieuze manier.’