William Friedkin, regisseur van ‘The exorcist’ en ‘The French connection’, overleden

De Amerikaanse regisseur William Friedkin, bekend van The exorcist en The French connection, is maandag overleden in Los Angeles. Hij werd 87 jaar. Dat heeft zijn echtgenote gemeld aan de Hollywood Reporter.

In de jaren 1970 maakte Friedkin, samen met onder meer Francis Ford Coppola, Hal Ashby en Peter Bogdanovich, deel uit van een generatie regisseurs die hun eigen weg en stijl kozen in Hollywood. Ze behoorden tot een generatie die doorgroeide vanuit de televisiewereld en een nieuwe, eigen interpretatie gaf aan populaire genres als horror of thriller. Hij is vooral bekend van The French Connection, The Exorcist en Cruising.

Friedkin bleef altijd werken, maar de successen uit zijn eerste periode wist hij nooit meer te overtreffen. Zijn nieuwste film, ‘The Caine Mutiny Court-Martial’, met Kiefer Sutherland in de hoofdrol, gaat eind augustus in première op het filmfestival van Venetië.