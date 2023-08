Regen deed musea vollopen in juli

Het Huis van Alijn zag het aantal bezoekers toenemen van gemiddeld 200 per dag in vorige julimaanden tot 450 of meer nu. — © ID/ Frederiek Vande Velde

Het miezerige weer van juli was voor Vlaamse en Brusselse musea geen slecht nieuws. In Ieper mocht In Flanders Fields voor het eerst sinds 2019 nog eens 20.000 bezoekers verwelkomen in een zomermaand: 20.135 om precies te zijn (in juli 2019 waren dat er 21.586). Britten maakten met 40 procent de grootste groep bezoekers uit, ver voor de Belgen met 30,8 procent. De Britse scholen waren goed voor 5.249 bezoekers. Veel, maar toch 20 procent minder dan in 2019, vóór de Brexit de rompslomp om het land in en uit te reizen verhoogde.

Brugge zag veel bezoekers uit Nederland en Frankrijk, maar nog steeds niet zoveel als voor de pandemie. Als het weer aan zee slecht was, zakten ook veel Belgen die aan de kust logeerden naar de stad af. Musea Brugge telde 70.000 bezoekers in juli; als het Sint-Janshospitaal niet was gesloten – het heropent in december – was het aantal bezoekers van vorig jaar overtroffen. Het Groeningemuseum zag een toename met 17 procent in de bezoeken.

In Gent kreeg het Smak 4.752 bezoekers over de vloer, een kwart meer dan vorig jaar. Maar zelfs dat kon niet tippen aan het Huis van Alijn, waar Expo 90’s het aantal bezoekers deed toenemen van gemiddeld 200 per dag in vorige julimaanden, tot 450 of meer nu.

Een goede expo maakt niet alleen in Gent het verschil. In Flanders Field laat weten dat de tentoonstelling For evermore, over begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog, ‘zeker een positieve invloed’ heeft gehad op bezoekersaantallen. Anna Boch, een impressionistische reis in het Oostendse Muzee trok in juli meer dan 15.000 bezoekers. In de eerste, hete, week van juli kreeg het museum 600 toeschouwers per dag over de vloer, toen het begon te regenen verdubbelde dat aantal.

Op het gevoel

Een nieuwe tentoonstelling is evenwel geen must om volk te lokken. In Tongeren trok het Gallo-Romeins Museum 28 procent meer gasten in juli dan vorig jaar met een nieuw voelparcours door zijn permanente opstelling.

Er waren nog initiatieven die maakten dat het slechte weer niet met de volledige eer kan gaan strijken. 10.000 bezoekers kochten een polsbandje voor de Museumnacht in Antwerpen vorig weekend. De grootste publiekstrekker, voor ­het Fomu, Momu en Vleeshuis, was het KMSKA, dat sinds zijn heropening in september blijft genieten van een stevige toeloop. Net zoals het Kasteel van Gaasbeek bij Brussel, dat vorige maand na een renovatie van drie jaar weer openging en meteen 13.000 bezoekers trok, bijna dubbel zoveel als in juli 2019.

In Brussel waren de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSK) op 21, 22 en 23 juli gratis, omdat koning Filip tien jaar op de troon zit. 15.000 bezoekers maakten van die gelegenheid gebruik. Met 70.000 bezoekers tegenover 50.000 in juli 2022, is de zomer voor de KMSK al een succes. Expeditie Egypte, tenslotte, trekt jonge en oude Egypte-fans naar het Museum voor Kunst & Geschiedenis in het Jubelpark. Dat kreeg 10.000 bezoekers over de vloer in juli, drie keer meer dan in juli 2022.