Oekraïne zegt Russische aanval op Zelenski verijdeld te hebben

In een communiqué stelt de SBU dat de informante inlichtingen verzamelde over een gepland bezoek van Zelenski aan de stad Mykolajiv, niet ver van het front in het zuiden van Oekraïne, met het oog op een ‘massale luchtaanval’ op de regio.

De vrouw afkomstig uit een klein dorpje in de regio zou in een winkel op een legerbasis werken en zo geprobeerd hebben om achter ‘het aankomstuur en de voorlopige route van de president te komen’ door foto’s te maken van verschillende locaties en informatie te krijgen van persoonlijke contacten. De SBU publiceerde eveneens een wazige foto van de vrouw terwijl ze door agenten in bedwang gehouden wordt.

Op Telegram stelde Zelenski dat het hoofd van de SBU hem geüpdatet had over het ‘gevecht tegen verraders’. De SBU zelf zegt ook dat Oekraïne op tijd op de hoogte was en extra beveiligingsmaatregelen ingeschakeld heeft tijdens het bezoek. Ze kan beschuldigd worden van het ongeoorloofd verspreiden van informatie over de bewegingen van wapens en troepen en riskeert tot 12 jaar gevangenisstraf.