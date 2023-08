Opnieuw stapt directielid Bpost op door onderzoek naar overheidscontracten

Kathleen Van Beveren, de ceo e-logistics Eurasia en lid van het directiecomité bij Bpost, verlaat het bedrijf. Dat meldt Bpost maandagavond in een persbericht. De aanleiding voor haar vertrek is het lopende onderzoek bij Bpost naar verschillende aanbestedingen en opdrachten voor de overheid, zoals het beheer van de zogenoemde 679-rekeningen, waarbij het bedrijf mogelijk (tientallen) miljoenen euro’s te veel heeft aangerekend.

Kathleen Van Beveren. — © belga

Het onderzoek werd opgestart nadat een audit vorig jaar al was uitgekomen op onregelmatigheden en mogelijke fraude bij de aanbesteding van de concessie voor de distributie van kranten tijdschriften in België. Dat onderzoek leidde niet alleen tot het ontslag van toenmalig ceo Dirk Tirez, maar was ook de aanleiding om ook andere overheidsopdrachten tegen het licht te houden.

Terwijl het onderzoek zich in de laatste fase bevindt, hebben de raad van bestuur en mevrouw Kathleen Van Beveren beslist om hun samenwerking wederzijds te beëindigen, klinkt het maandag in een persbericht. ‘Bpostgroup en mevrouw Van Beveren zijn het erover eens dat het lopende complianceonderzoek binnen bpost een impact heeft op haar rol als ceo e-logistics Eurasia.’

‘Waarden verdedigen’

‘We zijn vastbesloten om de waarden die Bpost en zijn medewerkers na aan het hart liggen te verdedigen en om onze toekomst uit te bouwen op stevige fundamenten’, reageert Audrey Hanard, voorzitter van de raad van bestuur bij Bpost. ‘We gaan heel grondig te werk in ons onderzoek en laten niets onverlet, terwijl we ook samenwerken met de bevoegde autoriteiten. We hebben het volste vertrouwen in de 37.000 medewerkers van Bpostgroup, die gemotiveerd zijn om onze klanten dag na dag van dienst te zijn en zoals gewoonlijk een uitstekende service te leveren.’

Philippe Dartienne, die vandaag al ceo ad interim is van Bpost zal tijdelijk de verantwoordelijkheden van Van Beveren overnemen.