Gennez schort ontwikkelingsproject op

‘Het bruut ondergraven van democratisch bestuur kan niet zonder gevolgen blijven.’ Zo motiveert minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) haar beslissing om een ontwikkelingsproject in Niger stop te zetten waar defensie en ontwikkelingshulp hand in hand gingen. Het gaat om een project in het departement Torodi, dat geteisterd wordt door gewapende bendes en jihadisten. Het leger zou er een nieuwe commandopost bouwen van waaruit het Nigerese leger zijn operaties in de regio ging leiden. Ontwikkelingssamenwerking zou plannen van het lokale bestuur steunen om het onderwijs en de gezondheidszorg te verbeteren.

Gennez beseft dat de beslissing directe gevolgen zal hebben voor de bevolking. ‘Maar we zullen in Torodi niet langer resultaten kunnen boeken zolang de junta aan de macht is.’ Ze sluit niet uit dat nog andere projecten in Niger worden stilgelegd als de veiligheidssituatie onhoudbaar wordt of als de impact en werking ervan onder druk komen.’ (bar)