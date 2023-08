Belgische Ryanair-piloten gaan weer staken op 14 en 15 augustus

Nadat de Belgische Ryanair-piloten midden in de drukke zomer al twee weekends hebben gestaakt, leggen ze zaterdag 14 en zondag 15 augustus voor de derde keer het werk neer. ‘Na de vorige stakingen heeft de directie nog geen enkel serieus voorstel op tafel gelegd’, zegt Didier Lebbe van de christelijke vakbond CNE. ‘We hebben geen andere keuze dan onze acties verder te zetten.’

Het conflict tussen de piloten en directie sleept al maanden aan en lijkt in een totale impasse beland. De Ryanair-directie stak de lont in het kruitvat door eerder aan te kondigen dat ze aan de vlieg- en rusttijden van de piloten wil raken. Voor de bonden ACV Puls, CNE en BeCa is dat onaanvaardbaar, en ook de sociale inspectie heeft de Ryanair-directie er al op gewezen dat ze de huidige cao (waarin die rusttijden zijn vastgelegd) niet eenzijdig kan veranderen.

Gemiste index

Daarnaast is er ook nog steeds geen akkoord over de verloning. Bij de uitbraak van de covidcrisis, toen ook Ryanair zijn vliegtuigen op het tarmac moest houden, zijn de piloten akkoord gegaan met een loonsverlaging van 20 procent. Ze kregen de belofte dat hun loon binnen de vier jaar zou worden hersteld, als de crisis achter de rug was. Hun loon is sinds april weer op het niveau van 2019, maar omdat er op dat bedrag geen indexering is doorgevoerd (ondanks de hoge inflatie) zagen de piloten hun koopkracht stevig uitgehold. Daarom eisen ze een herstel van loon dat wel rekening houdt met de inflatie van de afgelopen jaren. Maar Ryanair weigert dit.

België is het enige land waar Ryanair na covid nog geen ‘herstelakkoord’ heeft kunnen afsluiten. De onderhandelingen worden bemoeilijkt door de rechtszaken die 48 piloten hebben aangespannen tegen Ryanair, om onder meer achterstallige compensaties op te eisen. De directie eist nu dat de piloten hun rechtszaken intrekken voor ze haar handtekening onder een akkoord wil zetten. ‘Maar dat kunnen wij de piloten niet vragen, en het is totaal onaanvaardbaar’, zegt Lebbe. Hij spreekt over een ‘maffieuze praktijken’.

Miljardenwinst

Lebbe vindt dat de politiek niet langer aan de zijlijn kan blijven staan in dit aanslepende conflict. ‘Wie heeft de macht om Ryanair eindelijk tot de orde te roepen?’, klinkt het.

De vraag is of een nieuwe staking de Ierse lagekostenmaatschappij wel zal doen handelen. ‘Als de piloten willen staken, staat het hen vrij dat te doen’, reageerde Ryanair bij de vorige staking tegenover De Standaard. De bonden kregen al eerder te horen dat Ryanair financieel sterk genoeg staat om de impact van stakingen in België op te vangen. Ryanair maakte afgelopen boekjaar nog een nettowinst van 1,43 miljard euro. Het bedrijf heeft 86 basissen in Europa en voert deze zomer dagelijks zo’n 3.300 vluchten uit. Met aanpassingen in zijn vluchtschema probeert het steevast de impact van stakingen te beperken door Charleroi te bedienen vanuit andere landen, en met buitenlands personeel.

Hoeveel piloten uiteindelijk zullen vliegen en hoeveel vluchten er worden geschrapt, is nog niet duidelijk. Gewoonlijk communiceert Ryanair hier pas 48 uur voor vertrek over naar de reizigers.