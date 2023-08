Japan loost nog deze maand het radioactief water van Fukushima

Japan wil eind augustus 1,3 miljoen kubieke meter ‘behandeld’ radioactief water van de kerncentrale in Fukushima in de oceaan te lozen. Volgens het land zou het water niet meer schadelijk zijn.

Het water – genoeg om 500 olympische zwembaden mee te vullen – werd gebruikt om de oververhitte reactor te koelen na de kernramp in Fukushima in 2011. De lozing zou plaatsvinden kort na de ontmoeting tussen de Japanse premier Fumio Kishida, de Amerikaanse president Joe Biden en de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol in de Verenigde Staten volgende week. De premier zou hen dan uitleggen hoe het water op een veilige manier vrijgelaten kan worden, schrijft de krant Asahi Shimbun op basis van anonieme bronnen.

Vissersprotest

Ondanks het protest van lokale vissers en omliggende landen, gaf de Japanse nucleaire waakhond vorige maand toestemming aan Tokyo Electric Power om het radioactieve water in de oceaan te lozen op een kilometer van de kustlijn. Het gaat om 1,3 miljoen kubieke meter water dat opgeslagen zit in grote silo’s. Het werd gefilterd met Tepco’s advanced liquid processing system. Dat belooft de meeste radioactieve deeltjes te verwijderen. Alleen koolstof-14 en tritium, een isotoop van waterstof die moeilijk van het water te scheiden is, blijven nog over.

Het ‘behandelde’ water – de Japanse autoriteiten weigeren het woord ‘geïnfecteerd’ te gebruiken – wordt aangelengd met zeewater voordat het in de oceaan gelost wordt. Daardoor zou de tritiumconcentratie zakken naar een veilig niveau. De precieze datum waarop het nucleaire water afgeladen wordt is nog niet beslist, meldde Hirokazu Matsuno, de woordvoerder van de Japanse regering, tijdens een persconferentie. Het dagblad Asahi Shimbum stelt dat de lozing in ieder geval voor september zal plaatsvinden, omdat de regering het visseizoen niet wil onderbreken.