Engeland nipt naar kwartfinales WK voetbal, ondanks rode kaart voor Engelse die op rug tegenstander ging staan

De wedstrijd tussen Engeland en Nigeria had een heel andere start kunnen hebben. Net na het eerste halfuur wees scheidsrechter Melissa Borjas naar de stip na een duwfout van Rasheedat Ajibade op Rachel Daly. De gouden kans voor Engeland op een voorsprong te komen, maar na de VAR-check kwam Borjas terecht terug op haar woorden.

De beste kans voor Engeland was voor Daly in de 75ste minuut. Een dekkingsfout van Nigeria zorgde ervoor dat Daly vrij was om koppen richting het doel, maar de bal werd gestopt door de Nigeriaanse doelvrouw Chiamaka Nnadozi. In rebound kon Alessia Russo nog eens koppen, maar ook die poging wist Nnadozi te verijdelen.

Net voor het einde van de reguliere speeltijd ging een gefrustreerde Lauren James (bewust) op de rug van Michelle Alozie staan. James kreeg aanvankelijk een gele kaart van Borjas, maar na tussenkomst van de VAR kreeg ze de verdiende rode kaart. Een vermoeid Engeland moest verder met tien.

In de verleningen maakte Nigeria niet genoeg gebruik van hun extra vrouw voordeel, dus werd de wedstrijd beslist door een strafschoppenreeks. Die begon meteen met missers voor Engeland en Nigeria: Georgia Stanway en Desire Oparanozie trapten naast de goal.

Na de eerste misser, zette Beth England Engeland 1-0 op voorsprong, waarna de Nigeriaanse Alozie opnieuw in de lucht schoot. Na het rake schot van Daly, hield Ajibade Nigeria in koers met de 2-1. Tevergeefs, want Chloe Kelly strafte de eerste twee missers van Nigeria af. Zo werd het na een lange wedstrijd 4-2 voor de Engelse leeuwinnen.

In de kwartfinales neemt Engeland het op tegen de winnaar van het duel tussen Colombia en Jamaica, dat dinsdag om 10 uur wordt gespeeld. Na de rode kaart van James, zullen ze het sowieso zonder de Engelse spits moeten doen.