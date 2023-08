Te koop: de garderobe van Freddie Mercury

Freddie Mercury, de man met het ongelooflijke stembereik, liet als frontman van de hitmachine Queen niet alleen een indrukwekkende muzikale nalatenschap achter. Hij was ook een stijlicoon met een uitstekende artistieke smaak. Dat blijkt uit de expo Freddie Mercury. A world on his own, die tot 6 september in Londen te zien is. Daar zijn enkele honderden items te zien van de 30.000 objecten die op 6 september onder de hamer gaan bij Sotheby’s – samen de volledige inboedel van Garden Lodge (het huis in de Londense wijk Kensington dat hij in 1980 kocht). Het gaat om kleren, memorabilia en een uitgebreide kunstcollectie. Mercury, die in 1991 aan aids overleed, liet het huis en alles erin na aan zijn goede vriendin Mary Austin. Zij liet haar erfenis dertig jaar lang onaangeroerd, maar vindt dat het nu tijd is om het hoofdstuk af te sluiten.

Mercury had ook een oog voor kunst. Hij verwierf onder meer dit schilderij ‘Type of beauty’ van James Tissot uit 1880. — © Barney Hindle

Japanse kimono’s

Op de expo zijn de handgeschreven songteksten tentoongesteld van ‘We are the champions’ en ‘Killer queen’, naast de babyvleugelpiano waarop Mercury ‘Bohemian rhapsody’ componeerde (geschat op 2,3 à 3,4 miljoen euro), polaroidfoto’s en zijn zilveren snorrenkam van Tiffany & Co. Verder zijn er schilderijen en tekeningen te zien van onder meer Goya en Salvador Dalí.

Maar de meeste aandacht gaat naar Mercury’s uitgebreide garderobe, schrijft de Britse krant The Guardian. De tentoonstelling opent met outfits die hij droeg op het podium en op feestjes: van het jasje voor zijn eerste fotoshoots met Queen in 1970 tot de rode catsuit die hij droeg tijdens een optreden in Wembley in 1978, de catsuit uit de videoclip van ‘Bohemian rhapsody’ (geschat op 58.000 à 81.000 euro), en een bikerjack met rode legging waarmee hij op Saturday night live verscheen in 1982. Of de kroon en mantel die hij in 1986 droeg op de Magic tour (69.000 à 92.000 euro).

Er zijn ook stuks bij van bekende designers als Zandra Rhodes en David Emanuel (die prinses Diana’s trouwjurk ontwierp). De expo heeft ook aandacht voor Mercury’s privégarderobe. Een van de kamers op de expo is ingericht als de inloopkast bij hem thuis, schrijft The Guardian. Er hangen T-shirts en curiosa, zoals een vest waarop zijn zes katten staan geschilderd. Ook te zien: zijn uitgebreide collectie Japanse kimono’s.

Zijn tijd vooruit

De stukken voor de expo werden verzameld door Carey Wallace en Sarah Hodgson, experts in rock-’n-rollmemorabilia. ‘Mercury was altijd erg bezig met zijn imago en hij had een heel precies idee over hoe hij gezien wilde worden’, zegt Hodgson in The Guardian. Zijn gevoel voor mode dateerde uit de tijd voor hij beroemd werd: hij had een stalletje met vintagekleding op Kensington Market, samen met Roger Taylor (de latere drummer van Queen). En hij had gewerkt als verkoper bij Alan Mair, die faam verwierf als ontwerper van glamrock-plateauschoenen. Mercury was zijn tijd vooruit. Zelfs voor hij furore maakte met Queen had hij al een uitgesproken stijl, aldus Hodgson: ‘Hij droeg bijvoorbeeld vintage damesjassen.’

Het paste in een tijdsbeeld. Mercury was een van die rockgoden uit de jaren 1970 met een voorliefde voor flamboyante outfits, zoals ook David Bowie, Jimi Hendrix, Elton John en Marc Bolan. Alles komt terug: ‘Mercury had een androgyne look, hij droeg make-up en vrouwenkleren. Ik denk dat jonge mensen zich daar vandaag echt in kunnen vinden’, zegt Hodgson nog in The Guardian. Zou Harry Styles een van de geïnteresseerde kopers zijn?