Voor het eerst dit jaar: 90 procent van de treinen reed stipt in juli

Meer dan 90 procent van de treinen reed stipt in de maand juli. Dat was geleden sinds juli 2022.

Voor het eerst sinds vorige zomer reed 90 procent van de binnenlandse treinen stipt. Dat blijkt maandag uit data van Infrabel.

Minder dan een op de tien kwam dus ruim zes minuten te laat aan op de eindbestemming of de Brusselse Noord-Zuidverbinding. Er werden ook opvallend minder treinen afgeschaft.

De stiptheid blijft al het hele jaar onder die van 2022, al wordt kloof nu wat kleiner. In juli 2022 reed 91,7 procent van de treinen op tijd. Dit jaar was dat in dezelfde maand 91,1 procent. Daarbij werd geen rekening gehouden met de 2.583 treinen die niet zijn vertrokken of beperkt tot een gedeelte van hun reisweg. Een maand eerder waren dat er nog 4.530.

In juli 2023 veroorzaakten acht incidenten meer dan duizend minuten vertraging. Bij de helft daarvan waren spoorlopers betrokken. De rest kwam door schade aan de bovenleiding of het treinmaterieel. In Welle leidde dat tot 74 afgeschafte treinen en in totaal 3.248 minuten vertraging.