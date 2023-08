Antwerp, Union en Genk kennen Europese tegenstanders

Antwerp moet voorbij AEK Athene of Dinamo Zagreb wil het de groepsfase van de Champions League bereiken. In de Europa League zal Union het opnemen tegen FC Lugano. Genk speelt tegen FK Čukarički, indien het voorbij Olympiakos raakt.

In het Zwitserse Nyon werd maandagmiddag geloot voor de barragewedstrijden van de Champions League. De Belgische kampioen Antwerp speelt tegen de winnaar van het duel tussen de Griekse kampioen AEK Athene en de Kroatische kampioen Dinamo Zagreb. Beide teams komen dinsdagavond voor het eerst in actie in Athene.

In tegenstelling tot vorige jaren was de Belgische kampioen niet rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Volgend seizoen is dat opnieuw wel het geval, dankzij de goede Europese prestaties van de Belgische ploegen vorig jaar.

Antwerp speelt eerst thuis op de Bosuil tegen AEK of Dinamo. De precieze datum, 22 of 23 augustus, hangt af van voorkeuren van tv-rechtenhouders en wordt later vanmiddag meegedeeld. De terugmatch volgt een week later. Als Antwerp zich plaatst voor de groepsfase, keert het op 31 augustus terug naar Nyon voor de loting van Champions League.

‘Alle ploegen die we konden treffen waren een beetje vergelijkbaar’, zegt de Antwerp-aanvoerder Toby Alderweireld. ‘Ik zie wel mogelijkheden. Volgens mij is het zowel tegen AEK Athene als Dinamo Zagreb fifty fifty. Zij hebben allebei een serieuze thuisreputatie, maar wij hebben die ook. De honger is heel groot om ons te kwalificeren en we hebben er vertrouwen in.’

Union tegen Lugano, Genk tegen Čukarički

Ook Union SG en Racing Genk kennen hun tegenstanders in de barrages van de Europa League. Union zal spelen tegen het Zwitserse FC Lugano. Genk neemt het op tegen het Servische FK Čukarički, indien het voorbij het Griekse Olympiakos raakt.

Zowel Union als Genk spelen eerst thuis op donderdag 24 augustus. De terugmatch volgt een week later op 31 augustus.

Iets over 14 uur kennen ook Club Brugge en AA Gent hun tegenstanders in de barrages van de Conference League. Club en AA Gent moeten eerst nog een Europese voorronde overleven. AA Gent komt woensdagavond in actie tegen het Poolse Pogon Szcsecin en Club Brugge speelt donderdag tegen het IJslandse KA Akureyri.