Moeder Angus Cloud weerlegt geruchten over bewuste overdosis: ‘Zijn laatste dag was een blije dag’

Lisa Cloud McLaughlin, de moeder van de Euphoria-ster Angus Cloud, heeft gereageerd op geruchten over een opzettelijke overdosis van haar zoon. ‘Hij had niet de bedoeling te sterven.’

‘We hebben elkaar een knuffel gegeven, gezegd hoe graag we mekaar zagen. Daarop zei hij: “Ik zie je morgenvroeg”, zegt zijn moeder Lisa Cloud McLaughlin in een statement op Facebook. De 25-jarige acteur, bekend van zijn rol Fez in HBO-reeks Euphoria, overleed vorige week maandag in zijn ouderlijk huis in Oakland, in de Amerikaanse staat Californië.

Een officiële doodsoorzaak werd niet gemeld, maar Cloud zou geworsteld hebben met de dood van zijn vader in mei van dit jaar. ‘We troosten ons met de gedachte dat Angus nu met zijn vader herenigd is. Ze waren beste vrienden’, stond in de eerste verklaring van de familie te lezen.

De speculaties dat Cloud opzettelijk een overdosis drugs nam, weerleg zijn moeder nu: ‘Hij was zijn kamer aan het reorganiseren en dingen in het huis aan het plaatsen met de intentie om een tijdje te blijven in het huis waar hij van hield’, zegt ze. ‘Hij wou zijn zussen financieel helpen bij hun studies. Hij wou er zijn voor mij, emotioneel en financieel. Het was niet zijn bedoeling zijn leven te beëindigen.’

Wat de precieze doodsoorzaak dan wel is, vertelt zijn moeder niet: ‘Ik weet niet of hij iets in zijn lichaam heeft gestopt of hoeveel. Dat kan later blijken. Maar de bedoeling was het in ieder geval niet.’ Cloud McLaughlin herhaalt wel dat haar zoon worstelde met zijn psychologisch welzijn: ‘Hij leverde een echte strijd. Hij gaf en ontving zo veel liefde en steun van zijn tribe. Zijn werk in Euphoria werd een bliksemafleider voor zijn generatie en zorgde voor een nieuw gesprek over mededogen, loyaliteit, (zelf)acceptatie en liefde.’

Ook in het eerder persbericht sprak de familie over zijn psychologisch welzijn, zeggende dat ‘zijn overlijden anderen eraan herinnert dat ze niet alleen zijn en niet in stilte moeten lijden.’

‘Tien bonusjaren’

‘De verwonding die hij tien jaar geleden aan het hoofd opliep, leidde wonderbaarlijk niet tot zijn dood. Hij kreeg tien “bonusjaren”, die hij vulde met creativiteit en liefde’, gaat zijn moeder verder, verwijzend naar het ongeluk waarbij Cloud in 2013 in een put viel nadat hij wegenwerken niet opgemerkt had. Twaalf uur na de val werd hij wakker, klom hij uit de drie meter diepe put en nam hij de bus naar huis. Hij hield er een licht hersenletsel aan over, waardoor hij trager sprak. Het zou hem ook de rol in Euphoria opleveren.

Cloud McLaughlin bedankt in haar bericht iedereen voor de steunbetuigingen en vraagt iedereen om ‘random acts of kindness’ – willekeurige vriendelijke daden – te verrichten, als eerbetoon aan haar zoon.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het nummer 1813 of op www.zelfmoordlijn1813.be.