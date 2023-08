Delhaize heeft de overname van vijftien winkels rond, personeel krijgt 1.500 euro transitiepremie

In oktober en november heropenen de eerst vijftien winkels als zelfstandige Delhaize-winkels. ‘We kozen de uitbaters na een grondige selectie en met het oog op een duurzame toekomst voor elke supermarkt’, zegt Delhaize in een persmededeling. Vijf van de overnemers baten al andere Delhaize supermarkten uit en vijf overnemers zijn medewerkers van Delhaize. De overige vijf hadden nog geen link met Delhaize. De overnemers moeten de winkels op zijn minst vijf jaar openhouden.

Er doken de jongste weken in de media berichten op dat de zoektocht naar overnemers moeilijk verliep. Delhaize zegt nu dat het voor alle winkels met minstens één overnemer aan het onderhandelen is. Bij 90 procent van de winkels zou het om minstens twee kandidaat-overnemers gaan. Delhaize gaf ook aan dat alle 128 Delhaize filialen minstens tot 2028 openblijven.

Overuren uitbetaald

De verzelfstandiging van de Delhaize-filialen lokte in maart een felle reactie bij de vakbonden uit. Ze vreesden voor veel minder goede arbeidsvoorwaarden bij de Delhaize-werknemers. De acties leidden tot lange stakingsacties waarbij sommige winkels weken dichtbleven. Na de ondernemingsraad van vanochtend kondigt Delhaize ook wat extra’s aan voor het personeel dat naar zelfstandige winkels moet overstappen. Zo komt er een ‘transitiepremie’ van 1.500 euro bruto, verhoogd met 100 euro per jaar anciënniteit. Overuren worden meegenomen naar de nieuwe filiaalhouder of kunnen in een keer uitbetaald worden.

De Delhaize-supermarkten waarvoor de overname volledig rond is, zijn Ieper, Izegem, Knokke, Denderleeuw, Grimbergen, Ronse, Deurne, Wilrijk, Hankar, Mutsaard, Boondael, Flagey, Nijvel, Bouffioulx en Recogne.