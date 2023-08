Iepers stadsbestuur beslist vandaag over vergunningen voor IJzerwake

Het schepencollege van Ieper komt deze namiddag bijeen over de vraag of de IJzerwake en de ‘kameraadschapsavond’ die voor de avond voordien is aangekondigd, kunnen doorgaan.

De IJzerwake, een radicale afscheuring van de IJzerbedevaart, die jaarlijks verzamelt aan het monument voor de broers Van Raemdonck in het Ieperse gehucht Steenstrate, heeft al een vergunning gekregen van het Ieperse stadsbestuur. Ondertussen is bekendgemaakt wie zal spreken op het evenement. Dat blijkt Dries Van Langenhove te zijn, voormalig Kamerlid voor Vlaams Belang, die zich volgende maand voor de Gentse rechtbank moet verantwoorden voor negationisme, racisme en verboden wapenbezit.

Bovendien maken de organisatoren van de IJzerwake publiciteit voor een ‘kameraadschapsavond’ die de avond voor de IJzerwake zou plaatsvinden, en die activiteit heeft geen vergunning. Dat roept slechte herinneringen op aan Frontnacht, het festival dat vorig jaar had moeten plaatsvinden op de vooravond van de IJzerwake, en waar bands met extreemrechtse inslag en veroordeelde bandleden zouden optreden. De stad Ieper heeft dat evenement toen verboden.

Traditionele zangavond

Het schepencollege buigt zich deze namiddag opnieuw over de vergunningen. Ieper heeft als vredesstad een zogenaamd vredescharter opgesteld na de heisa voer Frontnacht, met daarin antidiscriminatieregels en andere voorwaarden. De stad verwacht dat organisatoren van evenementen op haar grondgebied die voorwaarden respecteren.

Burgemeester van Ieper Emmily Talpe (Open VLD) zegt ‘erg misnoegd’ te zijn nu blijkt dat de IJzerwake een omstreden figuur als Van Langenhove als gastspreker heeft uitgenodigd. Na het debacle van de Frontnacht van vorig jaar had de stad gevraagd aan de IJzerwake om voortaan ‘transparant’ te zijn, maar dat Van Langenhove zou spreken was nog niet bekend toen de stad een vergunning afleverde.

Het lot van de zogenaamde kameraadschapsavond is de tweede kwestie op tafel. De stad weigerde de vergunning voor het evenement al eens omdat de vergunningsaanvraag onvolledig was. De initiatiefnemers hebben nu bijkomende informatie verstrekt. Volgens de informatie op de website van de IJzerwake gaat het om een traditionele zangavond waarbij vertegenwoordigers van nationalistische verenigingen strijdliederen komen brengen. Er is ook een dj.

Raad van State

Talpe is vooral beducht voor oproer in haar gemeente, als de evenementen zouden leiden tot een confrontatie tussen linkse en rechtse activisten. De vraag of er een veiligheidsprobleem dreigt, ligt op tafel in het schepencollege. Als dat zo is, kan dat een reden zijn voor de burgemeester om de evenementen te verbieden.

Talpe zegt vooral een probleem te hebben met de kameraadschapsavond. De organisatoren maakten al publiciteit, terwijl ze nog geen vergunning hebben. Maar een verbod mag niet in strijd zijn met het recht op vereniging en op vrije meningsuiting. Na het verbod van de Frontnacht vorig jaar loopt er nog altijd een procedure bij de Raad van State tegen die beslissing.

De IJzerwake reageert dat Van Langenhove al langer op het lijstje van mogelijke gastsprekers staat. ‘Nu hij geen partijpolitiek mandaat meer bekleedt, nodigen wij hem inderdaad uit om voor ons te spreken’, reageert de organisatie. ‘Zoals ook voor de pers geldt, proberen wij mensen uit te nodigen die een groter publiek kunnen bereiken en aantrekken. En net zoals in het verleden hoeft een gastspreker noch onze mening te verkondigen, noch dienen wij akkoord te gaan met wat hij/zij zegt.’

De IJzerwake zegt ook wel degelijk het vredescharter te hebben ondertekens, maar de vzw IJzerwake heeft daar in bijlage ook de waarschuwing aan toegevoegd dat ’dit charter niet misbruikt mag worden voor politieke doeleinden en dat ook dit charter de grondrechten, waarover de vzw beschikt, niet mag onderuithalen’.