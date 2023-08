Vlaams gezin dat noodweer in Slovenië kon ontvluchten, vindt vermiste hond terug

Koroskem, Slovenië, is veranderd in een modderstroom. — © ap

Ook Vlaamse gezinnen zijn maar nipt kunnen ontkomen aan de plotse overstromingen in Slovenië. Velen zijn hun caravan, auto en andere bezittingen kwijt. Eén Vlaams gezin verloor in de overstromingen zijn geliefde huisdier Cooper. Maar bij wonder dook het dier twee dagen later gezond en wel weer op.

In 24 uur viel even veel regen als in een hele maand. Zowel in Oostenrijk als in buurland Slovenië heeft de aanhoudende regen heel wat overstromingen, modderstromen en aardverschuivingen veroorzaakt. In Slovenië vielen vier dodelijke slachtoffers, onder wie twee Nederlanders die volgens plaatselijke media door de bliksem geraakt werden. Het is de ergste watersnood die het land ooit meemaakte.

Een van de plekken die het zwaarst getroffen raakte, is de streek van Rečica ob Savinji. Daar is het normaal rustig vertoeven aan de rivier Savinja, maar door de enorme regenval trad die vrijdagnacht in een mum van tijd uit haar oevers. Met grote ­gevolgen: camping Menina – een ­geliefde campingplaats voor Nederlanders en Belgen – liep van het ene op het andere moment volledig ­onder water.

Ook de Vlamingen Dana, Tom en hun elfjarige dochtertje moesten in ­zeven haasten evacueren. Dat vertelt dochter Elena, die niet mee was op vakantie. ‘Mijn mama, stiefpapa en zusje hebben snel hun gsm’s gepakt, ze hebben onze hond Cooper mee­genomen en zijn naar een hoger­gelegen plek gelopen waar een winkeltje was. Daar zouden ze op­gehaald worden met bussen om naar een veilige plek te gaan. Maar er ­waren zo’n duizend mensen die van het campingterrein geëvacueerd moesten worden. Ze kwamen dus niet onmiddellijk aan de beurt.’

Het waterpeil steeg razendsnel. ‘Ze moesten opnieuw naar hogergelegen gebied trekken, maar dat ging gewoon veel te snel. Het water was er al. Ze moesten op een muurtje klimmen om zichzelf in veiligheid te brengen. Niet iedereen raakte erop en anderen moesten zich vastklampen. Daar ging het mis. Cooper viel van het muurtje.’

De hond werd onmiddellijk mee­gesleurd door het kolkende water.

Zoekactie via Facebook

De brandweer had alle moeite om de gezinnen te redden. Maar het lukte uiteindelijk toch. De geëvacueerden werden ondergebracht in een nabijgelegen school. De hele regio zat een tijdlang zonder elektriciteit.

Toen Elena op haar vakantie­bestemming hoorde wat er gebeurd was, startte ze zelf een zoekactie naar hond Cooper. Ze contacteerde alle hulpdiensten en dierenasielen in de Sloveense regio om mee uit te kijken naar de bruine ridgeback. Het Vlaamse gezin werd intussen opgevangen bij een Sloveens gezin thuis. ‘We hebben nog hoop dat hij het overleefd heeft. Iedereen wil gaan zoeken, maar het is nog te gevaarlijk’, klonk het zaterdagavond. Net zoals de meeste gezinnen die halsoverkop moesten evacueren, hadden Dana en Tom enkel nog de kleren waarmee ze vertrokken waren.

Pas zondagochtend trokken de wolken en het water weg. En kwam er goed nieuws. Dankzij het Facebook-bericht over Cooper, dat duizenden keren bekeken, geliket en ­gedeeld werd, werd de hond gespot in de buurt van de camping. Hij bleek het noodweer en het kolkende water overleefd te hebben. ‘We zijn zo ­ongelofelijk gelukkig.’

Intussen wordt ook de ravage in Slovenië steeds duidelijker. ‘Het gaat om de grootste natuurramp die we ooit gezien hebben. We ramen de schade op zo’n 500 miljoen euro’, verklaarde de Sloveense premier Robert Golob. Van de populaire campingsite Menina blijft alleen puin over. Heel wat vakantiegangers probeerden ­afgelopen weekend de regio zo snel mogelijk te verlaten, maar ook dat is geen sinecure. Zowat alle bruggen en wegen raakten beschadigd.