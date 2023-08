Belgische scouts worden geëvacueerd op Wereldjamboree in Zuid-Korea omwille van naderende tyfoon

Een muggenplaag, een hittegolf, wateroverlast, en minstens 400 onwel geworden deelnemers: alles wat kon misgaan, ging mis op de jamboree in Zuid-Korea. En nu komt tyfoon Khanun er nog aan. Die houdt al dagenlang lelijk huis in Japan en China en lijkt op weg naar het Koreaanse vasteland. Minister van Gelijkheid Kim Hyun-sook stelde dat de situatie met de minister van Binnenlandse Zaken besproken wordt, en dat maatregels later aangekondigd worden.

De organisatie van de Wereldjamboree – die doorgaat in SaeManGeum, in het zuidoosten van het land – wacht niet af en gaat vanaf dinsdagochtend alle 40.000 deelnemers evacueren en met bussen richting Seoul voeren.

Volgens woordvoerder Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen in overleg met het Zuid-Koreaanse leger alvast een ‘robuust’ evacuatieplan opgesteld, ‘met voldoende uitvalsroutes, schuilplaatsen, en een weerstation ter plaatse om de situatie in het gebied te monitoren’.

De ouders van de deelnemende scouts werden via een e-mail op de hoogte gesteld. ‘Met deze vroegtijdige evacuatie wil men alle voorzorgen nemen nu de aangekondigde storm nog niet aan land is. De meer dan 40.000 aanwezige scouts kunnen op die manier komende dagen nog een alternatief programma aangeboden krijgen tot en met het einde van deze Jamboree voorzien op 12 augustus’, klinkt het bij het Belgische Contingent Management Team (CMT).

De evacuatie wordt ondersteund door de World Organization of the Scout Movement en het Koreaanse leger. ‘Gezien de grootteorde van dit proces verwachten we pas morgenavond toe te komen in de regio van Seoul’, klinkt het nog. Ook de Belgische ambassadeur in Zuid-Korea is aanwezig op het terrein.

De Australische scouts verlieten het terrein alvast, meldde de Australische omroep ABC. De Amerikaanse en Britse scouts hadden het kamp eerder al verlaten; de Amerikanen verblijven in een militaire basis, de Britten in hotels in Seoul. Ook de Singaporese deelnemers verlieten het terrein, maar nemen wel nog deel aan de activiteiten.

Organisators en ouders leverden al kritiek op de jamboree. Kim Kwan-young, de gouverneur van de provincie waar de jamboree plaatsvindt, bood zijn excuses aan voor het gebrek aan voorbereiding.