Meestal droog weer, maar wel nog altijd iets te fris

Het is nog steeds fris voor de tijd van het jaar met maxima van 15 graden in de Hoge Venen tot 19 à 20 graden in het centrum, zo meldt het KMI. Maandagavond is het wisselend bewolkt met nog enkele lokale buien. Tijdens de nacht is de kans op een bui klein en wordt het licht- tot halfbewolkt. De minima schommelen tussen 6 en 15 graden.

Dinsdag wisselen eerst opklaringen en wolken elkaar af, maar vanaf het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de dag vergroot vervolgens de kans op wat lichte regen. De maxima klimmen nog steeds niet hoger dan 15 à 20 graden.

Woensdag is het eerst gedeeltelijk bewolkt met soms wat lichte regen. In de loop van de dag wordt het zonniger. De maxima schommelen tussen 17 en 22 graden. Donderdag verloopt rustig en droog met wolken en opklaringen die breder worden in de loop van de dag. Het is warmer bij maxima tussen 20 en 25 graden. Vrijdag wordt het vrij warm met maxima tussen 23 en 27 graden.