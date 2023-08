Regering-De Croo steekt concurrent spaarboekje in gunstig fiscaal kleedje

Hoewel verschillende banken mondjesmaat de rente op het spaarboekje hebben opgetrokken, blijft de regering van plan om in september de banken te beconcurreren met een staatsbon op één jaar, en dat onder een gunstiger fiscaal statuut dan gebruikelijk.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) had de wens geuit om dat fiscaal statuut zo veel mogelijk te laten aansluiten bij het gunstregime dat al geldt op het spaarboekje. De rente op een gereglementeerd spaarboekje is vrijgesteld tot 980 euro per jaar, voor het bedrag daarboven geldt een roerende voorheffing van 15 procent.

Op de rente die een staatsbon oplevert, geldt nu een roerende voorheffing van 30 procent. Maar eind juli werd beslist dat die roerende voorheffing tijdelijk zou worden verminderd tot 15 procent. Die lagere roerende voorheffing geldt wel alleen voor staatsbons uitgegeven tussen 1 juli en 31 december van dit jaar, met een looptijd van één jaar.

De belastingverlaging is dus op maat geschreven van de specifieke staatsbon waarmee de regering-De Croo het spaarboekje wil beconcurreren. ‘Door de roerende voorheffing te verlagen, wordt het nettorendement hoger dan de totale rente van het meest renderende spaarboekje op de markt’, luidt het in de regeringsmededeling.

Hoe hoog de rente op de staatsbon zal zijn, wordt pas eind augustus bekendgemaakt. Ze wordt gekoppeld aan de rente op Belgische overheidsobligaties met een (rest)looptijd van één jaar.

Vanaf september zou de spaarder kunnen inschrijven op de staatsbon waarvan de regering hoopt dat die het succes van de ‘Letermebon’ van 2011 zal kunnen evenaren.

Naast de voorwaarden zal het succes van de staatsbon voor een groot stuk afhangen van de promotie die de regering errond zal maken.