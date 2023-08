Vrouw en kind overleden voor de kust van Lampedusa, 57 mensen gered

Twee boten met migranten zijn in de nacht van zaterdag op zondag in de problemen gekomen voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa. Een vrouw en een kind zijn daarbij omgekomen. Minstens 30 mensen zijn nog vermist.

Bij een poging om Europa te bereiken zijn op de nacht van zaterdag op zondag minstens twee mensen verdronken. Volgens de Italiaanse media gaat het om een moeder en een kind van amper 18 maanden oud, vermoedelijk afkomstig uit de Ivoorkust. Minstens 30 mensen zijn nog vermist.

Door het ruwe weer op zee kwamen twee boten in de problemen. Volgens de Italiaanse kustwacht zijn 57 mensen in veiligheid gebracht. Vermoedelijk waren ze de oversteek begonnen vanuit Sfax in Tunesië en wilden ze het Italiaanse Lampedusa bereiken.

Persagentschap Reuters meldt dat het aantal bootmigranten dit jaar fors gestegen is. Italië telde dit jaar al 92.000 mensen die vanop zee het land bereikt hebben. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode ongeveer 43.000, meldt het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De EU heeft daarom een omstreden deal met Tunesië gemaakt. In ruil voor honderden miljoenen houdt het land migranten tegen, maar de mensenrechtensituatie laat te wensen over.

In een apart incident dit weekend zijn 25 migranten gestrand op een gevaarlijke klif op Lampedusa, nadat hun boot averij had gelopen op de rotsen. Ze waren sinds vrijdag gestrand. Zondag schoot een helikopter hen te hulp.