Gents gamebedrijf scoort wereldhit met ‘Baldur’s gate 3’

Baldur’s gate 3 werd op 3 augustus gelanceerd, na zes jaar ontwikkeling. Zondag, drie dagen later, stond de game bij Steam, het grootste gameplatform voor Windows, met ruim 700.000 spelers op de negende plaats in de lijst van grootste aantal gelijktijdige spelers ooit. Aangezien op dit moment alleen de pc-versie beschikbaar is, zal het succes alleen nog maar toenemen. In september volgen nog versies voor Playstation 5 en Mac, en rond het jaareinde ook voor Xbox.

De twee voorgangers van Baldur’s gate waren de typevoorbeelden van een golf games rond de eeuwwisseling die pen-en-papierrollenspellen zoals Dungeons & dragons, waarbij je in groep op avontuur gaat met hoofdzakelijk dobbelstenen en je verbeelding, ­digitaal probeerden te vertalen. Zowel de fantasywereld als de spelsystemen werden overgenomen. Wat de computer role-playing games inboetten aan vrijheid – in je verbeelding zijn er immers geen grenzen – wonnen ze aan gebruiksgemak. Met dat soort games werd Larian Studios groot:Divinity: original sin 1 en 2 bewezen hoe digitale rollenspellen de vrijheid van hun papieren voorouders kunnen benaderen. Het leverde Larian een schare fans op en de aandacht van ­Wizards of the Coast, het moeder­bedrijf van Dungeons & dragons.

Larian Studios, dat in 1996 werd opgericht in Gent, telt 450 werknemers in zes landen.