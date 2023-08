Aanval met toxische stof, mogelijk ammoniak, in Brussels metrostation

In het metrostation Delacroix in Anderlecht vond zaterdagavond een incident plaats waarbij met een toxische stof werd gegooid in een metrostel.

Zowel de Brusselse brandweer als de vervoersmaatschappij MIVB bevestigen inmiddels dat er twee mensen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis voor nazicht. Niemand werd volgens de eerste vaststellingen ernstig gewond. Het incident vond zaterdagavond plaats omstreeks 19 uur op de metrolijn 6.

‘Wijzelf zijn niet geraakt geweest door de vloeistof, maar zo’n tien andere mensen wel’, verklaart een getuige aan zusterkrant Het Nieuwsblad. ‘De dader was een man, vermoedelijk waren ze met twee. Eén van hen smeet, vlak voor hij uitstapte, een flesje vloeistof in onze wagon. Eerst leek het ons gewoon om frisdrank te gaan.’

‘Twee minuten later begonnen wij de geur van urine te ruiken, daarna werd de geur intens. We konden niet goed meer ademen en zien, onze ogen begonnen te branden. Iedereen hield zijn adem in en ogen toe. Toen wisten we dat het ammoniak was en we zo rap mogelijk moesten uitstappen.’

Naar ziekenhuis

‘Bij het uitstappen hebben we onmiddellijk het noodnummer 112 gebeld om een melding te maken. De daders stapten op bij halte Clemenceau, en stapten af bij de halte Delacroix, waar ze de substantie losten. Iedereen stapte uit aan het Weststation.’

Woordvoerder Walter Derieuw van de Brusselse brandweer bevestigt dat er twee mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. ‘Er zijn een ziekenwagen en de nodige hulp ter plaatse gestuurd, er is geen verdere interventie nodig geweest’, zegt Derieuw. ‘Er is geen MUG-hulpdienst gevraagd.’

Agressie

Woordvoerder Guy Sablon van de MIVB bevestigt dat er een incident was op de metrolijn. ‘Vermoedelijk gaat het om een agressie waarbij iemand een product heeft gegooid op twee mensen. De aanleiding is onduidelijk. Vermoedelijk gaat het om ammoniak. We kunnen dit nog niet bevestigen, want het onderzoek loopt.’

‘Gelukkig werd er niemand zwaargewond’, gaat Sablon verder. ‘Ammoniak pakt snel op de ademhaling. Twee mensen zijn uiteindelijk voor zorg en nazicht naar het ziekenhuis gevoerd, maar verder is er geen gevaar geweest. De metrolijn was zo’n kwartier onderbroken. Verder onderzoek moet duidelijk maken wat er precies aan de hand was.’ Mogelijk is de aanval drugsgerelateerd. Ammoniak wordt ook vaak in het drugsmilieu gebruikt om het zeer verslavende crack te produceren, in aanlenging met cocaïne.