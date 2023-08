Kopecky knalt naar goud op de afvalling

Lotte Kopecky heeft goud gewonnen op het WK baanwielrennen. In de afvalling sprintte de uittredende wereldkampioene autoritair naar de wereldtitel. In de afsluitende sprint ging ze gemakkelijk voorbij de Franse Fortin.

Meteen raak voor Lotte Kopecky op de piste in Glasgow. Onze landgenote verlengt op indrukwekkende wijze haar wereldtitel in de afvalling.

Kopecky, tevens regerend Europees kampioene, reed de hele wedstrijd attent voorin. Met een machtige eindsprint verzekerde ze zich tegen de Française Valentine Fortin van de gouden medaille. De Amerikaanse Jennifer Valente vervolledigde het podium.

Volgende week komt Kopecky, de nummer twee van de voorbije Tour de France Femmes, op dit super-WK wielrennen in Glasgow nog driemaal in actie: dinsdag (8/8) in de puntenkoers, woensdag (9/8) in het omnium en volgende zondag (13/8) in de wegrit.

