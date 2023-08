Siegfried Bracke: ‘Bij mijn overlijdensbericht zal het over graaien gaan, ik kan daar mee leven’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Verjaardag (1)

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is vijftig geworden. Daar hoort een feestje bij met vrienden en vriendinnen. ‘Voor mijn vijftigste verjaardag nodig ik hen uit voor een pita en een pint. En ik zal zelf wat plaatjes draaien, van Depeche Mode tot techno’, zegt hij in Primo. Die vrienden zijn wel geen politici. ‘Ik heb wel goeie contacten, ook met mensen van andere partijen. Maar mijn échte vrienden, die zoek ik niet in de politiek.’

Verjaardag (2)

Voormalige Kamervoorzitter Herman De Croo is iets minder in de feeststemming. Het zit hem hoog dat hij nog altijd als een graaier wordt afgeschilderd, hoewel hij zijn pensioenbonus van 210.000 euro onmiddellijk heeft terugbetaald. ‘Ik word volgende week 86 jaar’, zegt hij in Het Laatste Nieuws. ‘Ik ben bang dat ik het zuiveren van mijn naam niet meer zal meemaken.’

Verjaardag (3)

Van Quickenborne voelt zicht nog geen vijftig. ‘Bij Lous geboorte voelde ik mij tien jaar jonger.’ Lou werd in mei geboren en is de jongste van de drie kinderen van de minister van Justitie. wat hem nog jong houdt, is gemberthee. ‘Elke dag zo’n anderhalve liter, wat mij de nodige energie geeft.’ Bovendien gaat hij geregeld voor dag en dauw lopen. ‘De zon zien opkomen en me tegelijk fysiek uitputten.’

Verjaardag (4)

De Croo heeft het gevoel dat hij nooit goed kan doen. ‘Alsof er een emmer vol pek over mijn hoofd werd leeggekieperd’, zegt hij over het pensioendossier dat hem nu al maanden achtervolgt. ‘In elk scenario verlies ik. Als ik het teruggaf, kreeg ik naar mijn hoofd geslingerd dat ik toch genoeg geld had of dat ik duidelijk in de fout was. Als ik het niet terugstortte, werd ik uitgemaakt voor oplichter en graaier.’

Verjaardag (5)

In tegenstelling tot De Croo maalt die ander voormalige Kamervoorzitter die een pensioenbonus genoot, Siegfried Bracke (N-VA), veel minder om zijn imago. ‘Ik heb al wie mij dierbaar is ervan overtuigd dat het er niet toe doet’, schrijft hij in een opiniestuk op zijn website. Zoals de titel van de autobiografie van de Nederlandse charmezanger Johnny Jordaan: ‘Ze kunnen van me zeggen wat ze willen.’

Hij kijkt al heel wat verjaardagen verder. ‘Ook bij mijn overlijdensbericht zal het over graaien gaan. Ik kan daar mee leven.’ Hij maakte vorige week bekend zijn pensioenbonus voor de rechter te verdedigen. ‘Ik merk dat het toegejuicht wordt dat iemand naar de rechter kan stappen over een miljardenproject met mogelijk gigantische consequenties voor het hele Vlaamse sociaaleconomische weefsel. Maar o wee, als het over afgerond 120.000 euro gaat. Dan pas wordt het immoreel, schande en veel meer. Het zij zo.’