Rechter beslist: Riley Keough erft Graceland

Een rechter in Los Angeles heeft beslist dat Riley Keough de enige erfgenaam is van Elvis Presleys landgoed Graceland. Keough is de oudste dochter van Lisa Marie Presley, die zelf het enige kind was van Elvis. Ze is actrice en maakte dit jaar nog indruk in de serie Daisy Jones and the Six.

Lisa Marie was negen toen Elvis in 1977 overleed. Op haar 25ste verjaardag, in 1993, kreeg ze de volledige erfenis. Elvis’ vader Vernon en grootmoeder Minnie Mae, mede-erfgenamen in 1977, waren intussen zelf overleden.Toen Lisa Marie in januari van dit jaar overleed, begon een juridisch getouwtrek over de nalatenschap van de rocker. Lisa Marie trouwde vier keer. Uit haar eerste huwelijk met Danny Keough had ze een dochter, Riley, en een zoon, Benjamin. Uit haar vierde huwelijk met Michael Lockwood werd in 2008 de tweeling Harper en Finley geboren.

Strijdende vrouwen: Elvis’ weduwe Priscilla (l.), zijn dochter Lisa Marie (m.) en kleindochter Riley Keough (r.). — © afp

In 2016 besliste Lisa Marie dat ze Graceland zou nalaten aan haar oudste kinderen, Riley en Benjamin, niet aan haar jongste dochters Harper en Finley. Ze ontnam haar moeder Priscilla op dat moment ook de beheerfunctie die ze in het landgoed had.

Aangezien Benjamin Keough al in 2020 overleed, werd Riley de enige erfgenaam van Graceland, een beslissing die haar grootmoeder Priscilla aanvocht. De rechter heeft nu beslist dat Lisa Maries testament uit 2016 wel degelijk geldig is.