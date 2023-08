Anderlecht boekt deugddoende zege tegen tandenloos Antwerp

Ja, Anderlecht kan het nog. Vorig seizoen slaagde paars-wit er niet in een wedstrijd te winnen tegen een ploeg uit de top-zes. Ook de openingswedstrijd van deze jaargang op bezoek bij Union ging kansloos verloren. Maar in de eerste thuismatch lukte het wel. Er was weliswaar hulp van de Antwerpse kampioenenmaker Toby Alderweireld voor nodig – de kapitein beging een penaltyovertreding op linksachter Moussa N’Diaye –, Kasper Dolberg scoorde kort voor de rust zijn eerste in Anderlechtse loondienst. 1-0 bleek ook uiteindelijk de eindstand.

Antwerp had zijn eerste thuiswedstrijd krap gewonnen van Cercle Brugge, maar vorige week al bleek hoe moeilijk de Great Old het had om doelpunten te maken. ‘Ik maak me geen zorgen omdat we wel kansen afdwingen’, zei trainer Mark van Bommel toen. Een week later bleek het ook met die kansen niet te vlotten. Pas in de tweede helft werd doelman Maxime Dupé voor het eerst aan het werk gezet. Jurgen Ekkelenkamp en Gyrano Kerk waren toen al komen invallen voor Abnor Muja en Jacob Ondrejka. Na een infiltratie van Ekkelenkamp kon Janssen uithalen, maar Killian Sardella zat er met een been tussen.

Brusselse jongeren

Ook Anderlecht-coach Brian Riemer had personeelswissels doorgevoerd. Op Union was gebleken dat paars-wit ideeën en dash op het middenveld miste. Kristian Arnstad en de geblesseerde Masheed Ashimeru verdwenen uit de ploeg, Mario Stroeykens en Théo Leoni waren hun vervangers. Vooral Leoni maakte een goeie indruk, hij lijkt meer en meer uit te groeien tot een publiekslieveling. Op de rechterflank verdween nieuwkomer Louis Patris uit de ploeg, Killian Sardella stond er van de start in.

Door te kiezen voor Brusselse jongeren leek Riemer wat krediet te kopen. Maxime Dupé en Kasper Dolberg waren de enige nieuwkomers in de basis, twee andere transfers – Justin Lonwijk en Luis Vazquez – zouden in de tweede helft invallen.

Anderlecht was het best aan de wedstrijd begonnen, maar halfweg de eerste helft herstelde Antwerp het evenwicht – zonder evenwel gevaarlijk te zijn. De ruststand leek uit te draaien op een logische 0-0 tot Toby Alderweireld zijn been uitstak om Moussa N’Diaye na een Anderlechtse versnelling over links tot stand te brengen. De videoref moest ernaar kijken, maar alleen omdat er mogelijk sprake was van buitenspel. Die was er nipt niet, waarop Kasper Dolberg zijn rekening voor paars-wit mocht openen.

De voorsprong van Anderlecht was gewettigd, ook al omdat paars-wit de beste start nam van de tweede helft. Anders Dreyer, die beter voor de dag kwam dan op Union, trof bij een uitbraak de paal. Antwerp kwam na de inbreng van Ekkelenkamp eindelijk aan kansen en in de slotfase was het pompen in het Anderlechtse strafschopgebied. Doelpunten kwamen er echter niet meer. Ekkelenkamp kon wel één keer scoren na een kopbal van Alderweireld, maar werd afgevlagd voor buitenspel.

Toen ref Jasper Vergoote de partij affloot, steeg luid gejuich op de Anderlechtse tribunes op. Een thuiszege tegen de regerende kampioen verdrijft de donkere wolken die boven het Lotto Park waren samengepakt en schenkt het Deense duo Brian Riemer en sportief directeur Jesper Fredberg opnieuw de nodige werkruimte.

Antwerp is toe aan de nodige reflectietijd. Een kwaliteitsinjectie is nodig, zeker als de ‘Great Old’ straks ook Europese ambities heeft. Het blijft voorlopig wachten op nieuwe versterkingen. Mandela Keita speelde zaterdagavond gewoon mee bij Oud-Heverlee Leuven.

Anderlecht - Antwerp 1-0

45+5’ Dolberg 1-0