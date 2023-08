Mozes Mosuse (Movulango): ‘Mijn tante zou gewild hebben dat ik hier stond’

Het druist wat in tegen het opzet van deze rubriek, maar we vragen Mozes Mosuse eerst hoe hij zijn week beleefd heeft. Zijn tante Régine Mosuse, drummer van Venus in Flames, overleed op 49-jarige leeftijd. ‘Het was heftig, maar ik wou deze show niet afzeggen. Mijn tante zou het waarschijnlijk zelf niet anders gewild hebben. En mijn vader (muzikant Ronny Mosuse, red.)heeft me ook aangemoedigd om te komen spelen. Vrijdagavond zijn we onze spullen al komen afzetten, zodat we daar vandaag (zaterdag, red.) niet mee moesten sleuren.’

In een interview met Humo zei je dat optreden voor jou elke keer een beetje sterven is. Is dat nog altijd zo?

‘Nee, dat is wel veranderd. Nu voelt het als opnieuw tot leven komen – al blijven de vijf minuten vlak voor een optreden stresserend. Dat ik nu meer van optreden kan genieten komt doordat ik me zelfverzekerder voel als zanger. Ik ben begonnen als dj, en achter de draaitafels staan is toch een andere manier van performen dan wanneer je een microfoon vasthoudt. Als je zingt, kunnen je gedachten een effect hebben op je zang. Daar had ik nooit bij stilgestaan, maar ik krijg het steeds beter onder controle. Los daarvan blijf ik graag dj’en, daar wil ik nooit mee stoppen.’

Je achternaam ademt muziek en je bent goed omringd bij Deewee, het platenlabel van David en Stephen Dewaele. Die laatste is zelfs je peter. Komen ze weleens kijken?

‘Natuurlijk wel. Ik laat iedereen ook weten wanneer ik ergens speel. Hier op Absolutely Free Festival was mijn labelgenoot Asa Moto erbij, als geluidstechnicus. Het is heel fijn om zo gesteund te worden door familie en vrienden.’

Je maakt elektronische muziek, maar sluit je optredens af met een cover van ‘Breed’ van Nirvana.

‘Ik moet iets doen om mijn liefde voor punk te tonen, anders denken mensen dat ik alleen maar popmuziek maak en beluister. (lacht) De energie van dat nummer werkt ook heel goed als afsluiter. Ik heb zelf al enkele nummers gemaakt in die stijl, waarmee ik later misschien iets wil doen.’

Dat is nog niet aan de orde op Mirror in man , je eerste ep?

‘Nee, die komt dit najaar uit en is al helemaal klaar. Eigenlijk voelen de optredens die ik nu speel aan als een verlengde van mijn try-outs. De show lijkt nu wel op punt te staan, dus ik ben helemaal klaar om te knallen met de ep.’

Wil je zelf nog iets ontdekken op Absolutely Free Festival?

‘Nee, ik ga vrij snel naar huis. Het is al een lange dag geweest.’