Parking van Campo Solar werd zaterdag modderbad

Het festival Campo Solar in Damme moest na overvloedige regen zaterdag uitwijken naar een nieuwe parking, en in de modder gestrande auto’s ontzetten. ‘Kom zo veel mogelijk met de fiets!’

Het festivalterrein van Campo Solar, tussen de mais en de zonnebloemen, ligt er volgens bezoekers nog goed bij. Het festival had vooraf dan ook uitgebreide maatregelen genomen om zijn terreinen te wapenen tegen het verwachte regenweer. Maar op de parking mochten zelfs de vooraf geïnstalleerde rijplaten niet baten.

De parking kreeg zaterdag dan ook 35 liter water per vierkante meter te slikken. In de loop van zaterdagavond werd het steeds moeilijker om er op of af te raken. Hij werd eerst gesloten om extra houtsnippers te strooien en uiteindelijk gesloten. De auto’s die vast zaten in de modder, werden zaterdagnacht en zondagmorgen met hulp van een tractor en een lokale 4x4-club ontzet.

Zondagochtend werd vastgesteld dat de parking dit weekend niet meer bruikbaar zal zijn. ‘We blijven het parkeerterrein aan de kazerne in Sijsele gebruiken’, zegt Karel Standaert van Campo Solar. ‘Dat is Dorpsstraat 186, voor de gps. In samenwerking met De Lijn brengt een shuttlebus je vandaar naar het festival en weer terug.’

Automobilisten kunnen ook parkeren aan het station in Brugge en daar de bus nemen naar Campo Solar. Er is een Kiss en Ride in de Pijpeweg, bestuurders kunnen daar hun passagiers droppen en via de Legeweg wegrijden.

Campo Solar roept festivalgangers zo veel mogelijk op om met de fiets te komen. ‘De fietsparking en het festivalterrein liggen er goed bij.’