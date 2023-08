Wegrit eliterenners op WK lag stil door milieuprotest

De wegrit was nog 192 kilometer van Glasgow toen hij bruusk werd stopgezet. Commentatoren hadden net gemeld dat negen koplopers nog verder aan het uitlopen waren op het peloton, en dat Mathieu van der Poel net extra energierepen had getankt, teken dat de wegrit een versnelling hoger zou schakelen. Maar om 12u21 lag hij dus stil.

Demonstranten hadden zich vastgeplakt op de weg, maar het duurde wel tien minuten voor dat duidelijk werd. Terwijl de liveblog van de organisatie geen kik gaf, maakte Sporza een goede beurt: een kwartier nadat de race was stopgezet, citeerden Britse wielersites als Cycling News hen: ‘Volgens de Vlaamse tv-zender Sporza, die blijkbaar alle beelden van de motorrijders heeft gezien, hebben actievoerders zich vastgelijmd aan de weg.’

Het WK liet weten dat het niet in radioverbinding staat met de volgauto’s, zodat die mondjesmaat op de hoogte werden gebracht van het gebeurde. De UCI liet weten dat de tussentijden waren gemeten en dat de renners weer in volgorde zouden vertrekken. Voorzitter David Lappartient ging praten met actievoerders en politie, en liet achteraf weten dat de rit was stilgelegd omdat de renners wel, maar hun volgauto’s niet om de actievoerders heen hadden kunnen rijden.

Protest tegen Ineos

De wielrenners gebruikten de pauze voor ‘natural breaks’, en installeerden zich in het gras of in volgauto’s om een hapje te eten, toen duidelijk werd dat het oponthoud meer dan enkele minuten zou duren. Julian Alaphilippe maakte een selfie met twee gelukkig fans die toevallig op het verlaten stuk weg hadden postgevat.

Om 13u16 kon de rit worden hervat. Ondertussen was de protestactie opgeëist door de milieugroep This Is Rigged. Die protesteert tegen Ineos, een van de sponsors van het WK. ‘Dat Ineos sponsor mag zijn in een rit rond (de bergketen, red.) Campsie Fells, die vorige maand door een brand werd geteisterd, is een schande en een belediging voor zowel de wielerfans als de Schotse bevolking.’

‘We kunnen niet meer doen alsof er niets aan de hand is terwijl ons land brandt en onze toekomst wordt kapotgemaakt. De tijd dringt, we moeten ons verzetten tegen alle nieuwe gas- en oliewinningen en beginnen aan een duurzame transitie.’

De Schotse toeristische dienst maakte van de lange pauze gebruik om beelden van de ruige Schotse natuur te tonen, maar niet van Campsie Fells.