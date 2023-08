1,5 miljoen gelovigen wonen slotmis Wereldjongerendagen met paus en priester-dj bij, ondanks de hitte

In Portugal zijn gelovigen zondag, ondanks de hitte, massaal afgekomen op de slotmis met paus Franciscus in het kader van de Wereldjongerendagen. Het Vaticaan schat dat zich zo’n 1,5 miljoen mensen verzamelden in een park in Lissabon, het Parque Tejo. Toeschouwers zwaaiden met vlaggen en juichten toen de 86-jarige paus daar arriveerde.

Er worden temperaturen tot 41 graden verwacht. Gelovigen beschermen zich met paraplu’s of geïmproviseerde tenten tegen de brandende zon. Veel jongeren hadden de nacht doorgebracht in het park. De sfeer is zoals op een festival, met een Portugese priester-dj die plaatjes draaide.

Het is de vierde keer dat de Wereldjongerendagen worden gehouden sinds Franciscus aantrad als paus. De editie van vorig jaar moest worden uitgesteld vanwege de coronapandemie. De paus ontmoette dit jaar tijdens het evenement onder meer slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Ook sprak hij met jongeren uit Oekraïne en ging hij naar het heiligdom van Fátima. Later zondag zal de paus nog de 24.000 vrijwilligers groeten die de organisatie in goede banen leidden. Omstreeks 19 uur verlaat hij Portugal.

De volgende editie van de Wereldjongerendagen, in 2027, vindt plaats in Seoel. Dat werd zondag aangekondigd. Ongeveer 11 procent van de 52 miljoen inwoners van Zuid-Korea verklaart zich katholiek.