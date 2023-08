Video toont hoe aardverschuiving in Georgië op resort afstormt

Het dodental door de aardverschuiving in Georgië blijft oplopen. Zeker zeventien mensen zijn omgekomen. Op beelden is te zien hoe de rivier langs het Shovi resort in amper een minuut tijd veranderde in een krachtige modderstroom. Er zouden nog steeds 18 mensen vermist zijn. (fc)

Reddingswerkers doorzoeken het puin in het bergachtige noordwesten van het land. De identificatie van de doden is nog bezig. Meer dan tweehonderd mensen zijn geëvacueerd uit het rampgebied. Volgens het Rode Kruis zijn bruggen en wegen verwoest door het natuurgeweld. Maandag is er een dag van nationale rouw in Georgië.