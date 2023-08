Simone Biles maakt comeback en mikt op WK Turnen in Antwerpen

Biles won zaterdag de US Classic, haar eerste tornooi sinds ze zich in 2021 terugtrok uit de Olympische Spelen. — © reuters

Na een pauze van twee jaar om aan haar mentale gezondheid te werken, maakte Simone Biles zaterdag een grootse rentree op de US Classic. Als het aan haar ligt, treedt ze in oktober aan in Antwerpen.

Turnster Simone Biles maakte zaterdag met een indrukwekkende prestatie haar comeback. Op de US Classic pakte ze goud op de evenwichtsbalk en op de vloer, en brons op de brug met ongelijke leggers. Daarmee won ze ook het tornooi, met een totaalscore van 59.100 punten.

Belangrijker was het daverende applaus elke keer Biles aantrad. Het was de eerste keer dat de turnster aan een wedstrijd deelnam sinds ze in 2021 op de Olympische Spelen van Tokio een aantal disciplines moest overslaan wegens mentale problemen. ‘Mijn hart smolt dat ze nog steeds in me geloven’, zei Biles achteraf. ‘Iedereen juichte, mensen hielden posters omhoog – het betekent veel voor me.’

Draaigevoel

Biles, nog maar 26, wordt door velen beschouwd als de grootste gymnaste aller tijden. Ze heeft zeven Olympische medailles op haar naam, en 25 medailles van het wereldkampioenschap. Met die laatste prestatie verbrak ze het record van de Wit-Russische Vitaly Scherbo, dat al sinds midden jaren negentig standhield; hij behaalde er 23. Van Biles’ 25 wereldtitels waren er 19 gouden medailles.

Op de Olympische Spelen van Tokio, die wegens de pandemie plaatsvonden in 2021, haperde de machine. Tijdens de teamfinale van het vrouwenturnen haalde ze haar slechtste score ooit. Aanvankelijk werd gedacht aan een blessure. Kort daarna trok Biles zich terug uit verschillende finales wegens mentale problemen; de kampioene legde uit dat haar fysieke evenwicht, haar ‘draaigevoel’, leed onder haar mentale onevenwicht.

Ze kreeg voor haar openheid bijval van andere sporters en van het publiek. Biles verliet de Spelen uiteindelijk nog met een zilveren teammedaille en brons op de evenwichtsbalk. Ze getuigde na de Spelen nog in de misbruikzaak tegen teamarts Larry Nassar, die honderden turnsters misbruikte – onder wie ook Biles. Daarna verdween ze uit het openbaar voor een pauze van onbepaalde duur om aan haar mentale gezondheid te werken. Biles verscheen in april weer in het openbaar, toen ze trouwde met Jonathan Owens, een American football-speler.

‘Sinds Tokio heb ik hard aan mezelf gewerkt’, zei Biles zaterdag. ‘Ik volg nog steeds een keer per week therapie. Het is geweldig dat ik daar buitenkom en het zelfvertrouwen van vroeger voel terugkeren. Ik ben tevreden over waar ik nu sta, mentaal en fysiek.’ Want haar focus is ook terug: ‘Ik denk dat ik nog een aantal dingen in mijn routine kan verbeteren, maar voor een eerste wedstrijd vind ik dat het vrij goed ging. Ik ben heel verrast. En blij dat de kop eraf is.’

Of Biles volgend jaar deelneemt aan de Olympische Spelen in Parijs, heeft ze nog niet bevestigd. Ze zei wel dat ze wil deelnemen aan het WK Turnen, dat in oktober in Antwerpen plaatsvindt.