Vals alarm bij chemiebedrijf Vynova in Tessenderlo houdt buren wakker

In Tessenderlo hebben buurtbewoners van het chemiebedrijf Vynova zondagochtend een tijdlang wakker gelegen van een alarm dat vals bleek te zijn. ‘Het alarm dat rond 1 uur te horen was bij Vynova was een vals alarm en het gevolg van een technisch probleem. Er is geen enkele reden tot ongerustheid’, staat zondag op de gemeentelijke website te lezen.