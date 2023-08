Minstens 21 gewonden na aardbeving in noordoosten van China

De aardbeving deed zich om 2.33 uur (lokale tijd) voor. Het epicentrum lag 26 kilometer ten zuiden van de stad Dezhou, in de provincie Shandong. Ook in de steden Peking en Shanghai, op zo’n 800 kilometer van het epicentrum, was de aardbeving te voelen.

Er zijn minstens 21 mensen gewond geraakt en 156 huizen of gebouwen zijn ingestort, zo meldt de staatszender CCTV op basis van de provinciale autoriteiten. Het zou vooral gaan om onbewoonde gebouwen. Als gevolg van de aardbeving werden zondagmorgen ook honderden treinen geschrapt.

Aardbevingen komen in China wel vaker voor, maar ze treffen slechts zelden het dichtbevolkte oosten van het land.

