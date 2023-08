Filipijnse schepen met waterkanon beschoten door Chinese kustwacht, zegt Manila

De Filipijnse kustwacht beschuldigt zijn Chinese collega’s ervan dat ze zaterdag Filipijnse schepen in de Zuid-Chinese Zee hebben beschoten met een waterkanon. Een van de schepen, die onderweg waren met bevoorrading voor Filipijnse militairen op de Spratly-eilanden, zou ook zijn geblokkeerd.

Volgens Manila waren de Chinese acties ‘overdreven’ en ‘in strijd met het internationaal recht’. De Verenigde Staten veroordeelden het incident en spraken over ‘een gevaarlijke actie’. Vanuit Peking kwam er nog geen reactie op de aantijgingen.

China eist de controle over bijna de hele Zuid-Chinese Zee, inclusief de Spratly-eilanden waar ook de Filipijnen aanwezig zijn. Maar ook andere landen zoals Vietnam of Maleisië willen een deel van de koek. De Zuid-Chinese zee is een belangrijke handelsroute en cruciaal voor bijvoorbeeld de verdediging van het eiland Taiwan.