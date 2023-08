Nederland stoot door naar kwartfinales WK vrouwenvoetbal

Nederland heeft zich zondag op het WK vrouwenvoetbal geplaatst voor de kwartfinales. Oranje versloeg Zuid-Afrika met 2-0 in de achtste finales in het Australische Sydney.

Jill Roord (9.) en Lineth Beerensteyn (68.) zorgden voor de doelpunten in het met ruim 40.000 toeschouwers volgelopen Sydney Football Stadium.

Volgende week vrijdag (11 augustus) staat Nederland in de kwartfinale in het Nieuw-Zeelandse Wellington tegenover Spanje. Dat won zaterdag probleemloos met 1-5 van Zwitserland.

Nederland was vier jaar geleden, tijdens het vorige WK in Frankrijk, verliezend finalist tegen de Verenigde Staten. De titelverdediger speelt zondag in het Australische Melbourne om een plaats bij de laatste acht tegen Zweden.