Regen en wind domineren op zondag

In de loop van de namiddag verschijnen er over het zuidwesten enkele opklaringen met daar nog enkel kans op een bui. Het is fris voor de tijd van het jaar met maxima van slechts 12 of 13 graden in de Oostkantons tot 17 of 18 graden in het zuidwesten. De noordwestenwind waait vrij krachtig tot soms krachtig met pieken van 60 tot 70 kilometer per uur. Aan zee is de wind krachtig tot zeer krachtig met windstoten van 70 tot lokaal 90 kilometer per uur.

Maandag en dinsdag kunnen er nog wat buitjes vallen. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk zonniger en warmer.