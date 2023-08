Minstens 57 atleten met diarree na kampioenschap triatlon in Groot-Brittannië

Er komt een onderzoek nadat tientallen triatleten ziek zijn geworden na het zwemmen op de World Triathlon Series in het Britse Sunderland vorig weekend. Een routinecontrole van het zeewater toonde eerder al een extreem hoge concentratie van de E.coli-bacterie aan. ‘Dat is wat je krijgt als je in uitwerpselen zwemt.’

Het was de Australische triatleet Jacob Birtwhistle die op Instagram de kat de bel aanbond. Hij postte de resultaten van een onderzoek door het Britse Environment Agency en schreef erbij: ‘Ik heb me behoorlijk ellendig gevoeld sinds de wedstrijd. Maar dat is wat je krijgt als je in uitwerpselen zwemt. Het zwemmen had afgelast moeten worden. Het gehalte E.coli-bacterie was 3900 kolonies per 100 milliliter. De limiet om het evenement door te laten gaan is 250.’ De triatlon in Sunderland vond vorig weekend plaats en was het Britse luik van de World Triathlon Championship Series, ook belangrijk voor de kwalificaties voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024.

Nu bevestigen de autoriteiten dat minstens 57 atleten last hebben gekregen van diarree en braken na de zwemrace, die plaatsvond in zee bij Roker Beach. Het gaat om een stuk kuststrook dat al langer onderdeel is van een geschil rond rioollozingen en verminderde waterkwaliteit.

39 keer meer bacteriën

Het UK Health Security Agency (UKHSA) zal stalen onderzoeken van de zieke atleten om de oorzaak van hun ziekte te achterhalen. Dat de Environment Agency op 26 juli, drie dagen voor het evenement, monsters van het zeewater heeft genomen waaruit blijkt dat er 39 keer meer E.coli-bacterie in het water zat dan gebruikelijk, is volgens organisator British Triathlon geen bewijs dat ze het zwemmen hadden moeten afgelasten. British Triathlon zegt dat die waterstalen zijn genomen buiten het gebied waar de wedstrijd plaatsvond. Het stelt ook zelf testen te hebben uitgevoerd die zouden hebben aangetoond dat het water van aanvaardbare kwaliteit was.

Te veel rioolwater

Waterbedrijf Northumbrian Water, dat leidingwater en rioleringsdiensten levert in de regio, houdt vol dat het niet verantwoordelijk is voor de lichamelijke ongemakken en dat zijn infrastructuur niet betrokken is bij vervuilende incidenten die de waterkwaliteit tijdens de triatlon kunnen hebben beïnvloed. Dat schrijft The Guardian. Nog volgens de Britse krant onderneemt campagnevoerder Bob Latimer al jaren juridische stappen tegen de regering wegens lozingen van afvalwater in die buurt. Volgens hem voldoet de overheid niet aan de regels rond afvalwater en wordt nog altijd te veel rioolwater in zee geloosd.

British Triathlon stelt dat het samenwerkt met de plaatselijke overheid en met UKHSA om te achterhalen waar het fout is gelopen. UKHSA zegt niet te weten hoeveel atleten van de 2000 deelnemers ziek zijn geworden, maar roept iedereen die zich misselijk heeft gevoeld na het evenement op zich te melden.

Afhankelijk van het type E. coli leidt een besmetting tot meer of minder ernstige verschijnselen. Typisch zijn maag- en darmklachten, maar ook koorts en braken. Bij jonge kinderen en ouderen kan de ontsteking uitzonderlijk tot nierbeschadiging leiden.