Vrouw bezwijkt aan verwondingen na huiselijk geweld in Antoing

De vrouw die vrijdag het slachtoffer werd van messteken bij een huiselijke ruzie in Antoing, nabij Doornik in de provincie Henegouwen, is afgelopen nacht bezweken aan haar verwondingen. Dat bevestigt het parket van Doornik-Bergen zaterdag. De vermoedelijke dader, de partner van de vrouw, zal vervolgd worden voor doodslag of moord.