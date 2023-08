Frankrijk steunt militair actieplan om coup in Niger te stoppen: ‘Stabiliteit hele regio staat op het spel’

De klok tikt, de deadline is bijna verstreken. De coupplegers hebben van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas) zeven dagen de tijd gekregen om de afgezette president Mohamed Bazoum in zijn functie te herstellen. Dat ultimatum loopt zondag af. Als er niet op de eis wordt ingegaan, zou geweld tot de mogelijkheden behoren, waarschuwde Ecowas, dat een plan heeft opgesteld voor een mogelijke militaire interventie in Niger.

Frankrijk, de voormalige kolonisator van het land, heeft duidelijk gemaakt steun te zullen bieden aan Ecowas, maar liet in het midden of het ook bereid is om militair te interveniëren.

‘De toekomst van Niger en de stabiliteit van de hele regio staan op het spel’, zegt de Franse minister voor Buitenlandse Zaken, Catherine Colonna. Zij ontmoette de Nigerese afgezette premier Ouhoumoudou Mahamadou in Parijs. Mahamadou was niet in Niger toen militairen daar eind juli de macht grepen en president Mohamed Bazoum gevangen zetten.

De 59-jarige leider van de staatsgreep, generaal Abdourahamane Tiani, die een deel van zijn militaire training in Frankrijk heeft genoten, zei dat de junta niet zal terugdeinzen.

1500 Franse soldaten

De junta die de leiding over Niger claimt, heeft een einde gemaakt aan de militaire samenwerking met Frankrijk. Frankrijk heeft zo’n 1500 militairen in Niger. Hun taak? Islamitische milities, gelinkt aan al-Qaeda en Islamitische Staat, in het Sahel-gebied bestrijden.

Minister Colonna zei zaterdag tegen de Franse zender RFI dat de soldaten desondanks voorlopig in Niger blijven.

Het stationeren van de militairen is volgens de minister afgesproken met de ‘legitieme Nigerese autoriteiten’, die door de coupplegers zijn afgezet. De afgezette regering is de enige die door Frankrijk wordt erkend, zei Colonna. De situatie van de Franse militairen die nog in het Afrikaanse land zijn, is volgens haar momenteel rustig.

In Niger bevinden zich op dit moment ook nog een duizendtal Amerikaanse soldaten in het kader van de strijd tegen jihadistisch geweld in de Sahel.

90 Belgen geëvacueerd

Vanwege de onrust in het land zijn al ongeveer 90 Belgen en zogenoemde rechthebbenden - dat zijn familieleden van landgenoten of erkende vluchtelingen - uit het land geëvacueerd. Het grootste deel van hen kon gebruik maken van door Frankrijk georganiseerde evacuatievluchten. Buitenlandse Zaken wijst erop dat de cijfers over het aantal Belgen in Niger nog voortdurend veranderen. De Belgische ambassade blijft met hen in contact, klinkt het.

Volgens Buitenlandse Zaken is vrijdag ook het reisadvies aangepast. ‘Alle reizen worden nu afgeraden en Belgen die in Niger verblijven, wordt gevraagd om na te gaan of hun aanwezigheid noodzakelijk is. Als dat niet het geval is, moeten ze gebruikmaken van de eerstkomende mogelijkheid om het land te verlaten’, zegt woordvoerder Nicolas Fierens Gevaert.

Strategisch belang voor wereldmachten

In Niger verdreef het leger vorige week woensdag de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum van de macht.

De militaire machtsovername van Niger, de zevende in West- en Centraal-Afrika in drie jaar tijd, heeft de westelijke Sahelregio, een van de armste ter wereld en van strategisch belang voor de wereldmachten, op zijn grondvesten doen daveren.

Als de militaire staatsgreep in Niger slaagt, dan heeft dat ‘verwoestende gevolgen voor ons land, onze regio en de hele wereld’. Dat zei de ten val gebrachte president van het Afrikaanse land, Mohamed Bazoum, in een open brief in de Amerikaanse krant The Washington Post, die hij schreef ‘als gijzelaar’.

Onder meer vanwege zijn rijkdom aan uranium en olie is Niger van belang voor de Verenigde Staten, China, Europa en Rusland. Bazoum waarschuwt ook dat terreurorganisaties als Boko Haram en andere jihadistische groeperingen misbruik zullen maken van de instabiliteit in Niger.

De staatsgreep in Niger is de laatste in een serie coups in de regio. Frankrijk moest recentelijk ook al troepen terugtrekken na de militaire staatsgrepen in de buurlanden Mali en Burkina Faso. Niger werd beschouwd als de laatste bondgenoot van het Westen in de regio en de vrees bestaat dat het land nu naar Rusland zal neigen. De coupplegers zouden steun van het huurlingenleger Wagner krijgen. Anti-westerse sentimenten worden verder opgepookt in Niger, dat bleek onder meer vorige week op een demonstratie pro coupplegers, waar Russische vlaggen en spandoeken met anti-Franse leuzen waren te zien.