Eupen stunt tegen een vruchteloos Genk

Na de Europese ontgoocheling tegen Servette, moest KRC Genk op de tweede speeldag op zoek naar de drie punten zonder kapitein Bryan Heynen. De Genkse coach Wouter Vrancken besloot voor de wedstrijd tegen Eupen zijn elftal door elkaar te schudden. Zonder Joseph Painstil en Daniel Muñoz startte hij aan de wedstrijd.

In de tweede minuut keek Genk echter meteen tegen de achterstand aan. Via Gary Magnée kon Regan Charles-Cook binnenkoppen in de bovenste hoek. De Genkse doelman Maarten Vandevoort stond erbij en keek ernaar. De eerste en zo goed als enige uitbraak was meteen raak voor de Panda’s.

De thuisploeg ging de rest van de eerste helft vruchteloos op zoek naar de gelijkmaker. De meest dreigende man was Bilal El Khannous, maar zijn beste poging knalde hij tegen de verste paal. Net voor affluiten infiltreerde Gerardo Arteaga in de zestien, maar zijn schot verdween in het zijnet.

In de tweede helft leek Genk uit de kleedkamers te komen zonder iets bijgeleerd te hebben. De eerste kans was opnieuw voor Eupen na balverlies van Arteaga. Isaac Nuhu haalde hard uit richting doel maar Vandevoort tikte de bal weg. Pas na 55 minuten kon Genk via Yira Sor voor de eerste keer tussen de palen knallen, maar de poging bracht doelman Abdul Nurudeen niet in moeilijkheden.

Na een uur besloot coach Vrancken om in te grijpen: hij bracht Paintstil, Muñoz en Tolu Arokodare in om toch een van de vele doelpogingen om te toveren in de gelijkmaker. Net zoals in de eerste helft had Genk de match in handen, maar was dat niet genoeg voor een punt. Zo wint Eupen de allereerste keer op het veld van Genk. De Panda’s nemen met plezier de drie punten mee naar huis.

KRC Genk - Eupen 0-1